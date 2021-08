VIDEO | La capolista PD Sabrina Alfonsi: "Mi presento alla città con quello che ho fatto e non con le promesse"

L'intervista alla presidente uscente del I municipio di Roma, ora capolista per il consiglio comunale con il Partito democratico

Primo obbiettivo: lasciare tutto in ordine per il il suo successore alla guida del I municpio di Roma. Dopo otto anni con la fascia da mini sindaca, Sabrina Alfonsi corre per un posto al consiglio comunale di Roma con il Partito democratico. Sarà la capolista, decisione maturata venerdì.

Alfonsi spiega il lavoro fatto, ma anche quello che è rimasto in sospeso al municipio del centro città: "Verrà stampato un libro con cui mi presenterò alla città - dice la candidata Pd -, in cui racconto chi sono attraverso le cose fatte, non le promesse".