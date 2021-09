VIDEO | Elezioni municipio IX: intervista a Massimiliano De Juliis, candidato presidente per il centrodestra

Mobilità e trasporti nelle periferie. Rilancio del commercio di prossimità, manutenzione delle aree verdi, raccolta differenziata e gestione dei rifiuti nel territorio. Massimiliano De Juliis, il candidato scelto dal centrodestra per la presidenza del Municipio IX, in vista della prossima tornata elettorale, ha risposto alle domande di RomaToday.

Il trasporto pubblico nelle periferie

In un territorio esteso come il Comune di Milano, con sole quattro fermate metropolitane tutte poste nel quadrante dell’Eur, il tema del trasporto pubblico è molto avvertito. Soprattutto nelle periferie. Per superare il gap, il candidato di centrodestra ha indicato tra le priorità il prolungamento del filobus fino a Trigoria e la progettazione di una linea D fino a Spinaceto. Nell’agro romano ha invece ricordato l’importanza di aprire la stazione del Divino Amore, un tema che nel corso dei suoi tre mandati elettorali ha spesso affrontato.

La cura del verde

Per migliorare la gestione delle aree verdi, il candidato di centrodestra ha avanzato la proposta di tornare alla sponsorizzazione delle rotatorie da parte dei privati ed ha suggerito il ricorso alla formula dei punti verde qualità, “con un ritorno alle origini”: solo piccoli chioschi.

Porta a porta e rifiuti

In materia di rifiuti, nel territorio in cui realizza la percentuale di raccolta porta a porta più alta di Roma, il candidato di centrodestra ha ricordato l’importanza di potenziare il servizio, lavorando sulla raccolta degli ingombranti nelle periferie e nell’individuazione, laddove il pap non è previsto, di apposite isole ecologiche.

Il commercio di prossimità

Per chiudere, in un territorio dove convivono importanti centri commerciali e tanti mercati rionali, De Juliis ha proposto di sostenere questi ultimi, migliorandone la fruizione, puntando ad esempio sull’aumento della somministrazione ed anche di rilanciare iniziative come quella del "Mercato del contadino", avviata in precedenti consiliature

(riprese e montaggio di Veronica Altimari)