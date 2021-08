VIDEO | Elezioni, tra due mesi il voto per la scelta del nuovo sindaco. Ma quanto ne sanno i romani?

Il 3 e il 4 ottobre i cittadini di Roma, come in altre città d'Italia, andranno alle urne per scegliere il nuovo sindaco della Capitale. A due mesi dal voto abbiamo provato a capire quanto si stiano interessando alla campagna elettorale i romani. Se conoscono i candidati e concorrenti dell'attuale prima cittadina, Virginia Raggi.

Siamo quindi tornati al mercato rionale di Centocelle per raccogliere qualche voce. L'obbiettivo non è, ovviamente, fare pronostici o previsioni. Ma esclusivamente capire quanto questa campagna elettorale sta arrivando nelle case dei romani. Il tutto con quel pizzico di ironia e romanità che non guasta mai.