VIDEO | Michetti e Meloni si preparano al ballottaggio: "Parleremo con tutti i romani"

“Siamo primo partito della Capitale, un grande risultato per Enrico (Michetti, ndr) che ringrazio, partito in svantaggio rispetto ai nostri avversari”. Giorgia Meloni si gode la vittoria. Su tutti, è sua. Visto il basso dato registrato dalla Lega di Matteo Salvini e la crescita di Fratelli d’Italia. Ora si punta tutto alla conquista dei voti degli indecisi, ma soptrattuttio di Virginia Raggi e Carlo Calenda: “Parleremo con tutti, anche con gli elettori di Gualtieri”, sottolinea Meloni. Enrico Michetti fa altrettanto puntando tutto sul suo programma: dalla pulizia della città al degrado, ma anche al lavoro. “Mi interessa solo questo, la nostra idea di città di cui parleremo in questi 15 giorni fino al ballottaggio”.

E sul fatto che Raggi ha dichiarato di ”essersi accollata i problemi e il futuro sindaco non ha più scuse per lavorare bene”? “Se così fosse sarebbe tutto di guadagnato per il nuovo sindaco e per la città”, risponde Michetti.