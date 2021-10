VIDEO | Michetti e il centrodestra chiudono la campagna elettorale e si compattano a favore di telecamera

Mentre gli altri “concorrenti” alla poltrona di sindaco della Capitale scelgono lo piazza con i propri sostenitori, Enrico Michetti si affida ad una conferenza stampa per chiudere la propria campagna elettorale.

Il luogo scelto è la piazzetta di largo Nicolò Cannella nel quartiere di Spinaceto, ma è solo un contorno ad un incontro voluto ed organizzato “a favore di telecamera”. Giornalisti tanti, cittadini pochi. Da non confondere con i tanti candidati nei diversi municipi di Roma o gli attivisti dei partiti che formano la coalizione.

Accanto a Michetti la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, il segretario delle Lega, Matteo Salvini, Antonio Tajani per Forza Italia. Ed ovviante, la candidata pro sindaco, Simonetta Matone.

“Non ho mai parlato di me quindi non sapete chi sono - dice Michetti rivolgendosi alla stampa -. Sono una persona con le mani pulite in 30 anni di lavoro”. Mentre Meloni, ribadendo la certezza di portare a casa il risultato in Campidoglio, lo incoraggia: “Saranno due settimane dure Enrico, ma non ti vedo stanco e sono contenta. Noi saremo sempre al tuo fianco”.