I Verdi a Pecoraro Scanio: "Virginia Raggi certo non è ambientalista"

Sconcerto e molta delusione per le parole di Alfonso Pecoraro Scanio, già leader dei Verdi che sulle colonne di Roma Today ha confermato l’appoggio alla sindaca uscente di Roma Virginia Raggi: “Credo che chi come sindaco ha resistito cinque anni a un'incredibile serie di insulti, contrastando illegalità e organizzazioni criminali meriti di essere sostenuta per un secondo mandato”, ha detto l’ex ministro a RT il 7 maggio, scatenando una durissima reazione dagli esponenti del sole che ride.

“Pecoraro Scanio è un importante pezzo di storia dei Verdi e rispettiamo la sua scelta, ma proprio non riusciamo a scorgere nell'operato di Raggi una chiara impronta ecologista”, scrivono Nando Bonessio e Guglielmo Calcerano, esponenti di Europa Verde per Roma e per il Lazio, in una nota diffusa nel pomeriggio ancora del 7: “Se poi teniamo conto della maggioranza monocolore su cui poteva contare la Sindaca, il tradimento delle politiche ambientaliste ci pare ancor piu' grave”.

Confutazione poi di una delle asserzioni che Pecoraro Scanio ha affermato riguardo all’impegno ambientalista dell’esponente Cinque Stelle: “A proposito delle supposte riduzioni alle captazioni di Acea dal lago di Bracciano, che a parere dell'ex ministro sarebbero state realizzate da Raggi, dobbiamo rilevare che nel corso dell'emergenza idrica del 2017, fu la Regione guidata da Nicola Zingaretti ad ordinare d'urgenza lo stop ai prelievi, mentre Acea Ato 2, controllata in ultima analisi proprio dalla Sindaca, impugnó davanti al Tar tale provvedimento, avviando un contenzioso chiuso solo pochi mesi fa dalla Cassazione, che ha confermato la correttezza dei provvedimenti assunti dalla Giunta Regionali”.

Chiudono gli esponenti ambientalisti: “Se veramente l'ex Ministro Pecoraro Scanio vuole condividere e sostenere un programma di governo per Roma che sappia declinare sul territorio la necessaria ed inevitabile 'transizione ecologica della Capitale' lo invitiamo a leggere il nostro programma ed a sostenerci mettendo a disposizione le sue innegabili competenze".