I Verdi aprono ai cittadini le candidature per Comune e Municipi

Non c'è da negarlo e il co-portavoce di Europa Verde Roma, Guglielmo Calcerano, raggiunto al telefono da Roma Today, non lo nega: "Il nostro è un partito nuovo, abbiamo chiuso la nostra assemblea costituente a luglio, e questa è una campagna elettorale molto dura".

Così Europa Verde - Verdi di Roma, lista ecologista a sostegno di Roberto Gualtieri, ha aperto le candidature a chiunque condivida il loro profilo programmatico, l'attenzione ai temi dell'ambiente e della sostenibilità e il sostegno alla candidatura a sindaco di Roberto Gualtieri.

Ci si può proporre per essere inseriti nelle liste dell'Assemblea Capitolina e dei municipi, tramite un form sul sito ufficiale: "C'è posto per te" è il titolo della campagna avanzata dal Sole che ride.

"Se anche tu condividi che la crisi climatica sia il primo punto da affrontare, anche a Roma, partendo dal problema del Trasporto Pubblico Locale; ma anche la tutela del territorio (a partire dalla manutenzione delle strade e delle piste ciclabili), dei rifiuti e della qualitá della vita, candidati con Europa Verde per l’Assemblea Capitolina oppure per il tuo Municipio", scrive Europa Verde: "Se condividi il nostro programma, frutto di un percorso partecipato e di intelligenza collettiva e non vuoi stare con le mani in mano ad aspettare che qualcuno decida per te, candidati con noi".

Guglielmo Calcerano è co-portavoce di Europa Verde Roma: "Abbiamo rinnovato l'organizzazione, ora deve seguire un rinnovamento nella nostra base. Crediamo che per portare avanti la politica ecologista serva avere innanzitutto un cuore verde e così abbiamo chiesto a chi ci segue di valutare se mettersi in gioco. Il nostro programma è quello di "Un sindaco verde per Roma" e già dallo scorso settembre abbiamo chiesto alla cittadinanza di integrare la nostra piattaforma con un percorso partecipativo: diamo seguito a questo spirito, a questo punto, aprendo anche alle candidature. Chi condivide le nostre idee, la nostra linea politica e il nostro sostegno a Roberto Gualtieri sarà valutato e senza problemi inserito nelle liste di comune e municipi: più che un curriculum specifico o solide competenze politiche, ci interessano persone che conoscano e abbiano a cuore il loro territorio".