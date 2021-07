Elezioni, Veltroni incorona Gualtieri: "Roma ha bisogno di una guida che abbia un'anima"

"Sono convinto che Roberto Gualtieri abbia tutte le caratteristiche e le capacità per governare Roma. Questa città ha bisogno di una guida che abbia un'anima e Roberto ce l'ha". Così Walter Veltroni, ex Sindaco di Roma e primo segretario del Pd, è intervenuto sulle elezioni capitoline durante la presentazione di un libro su Ernesto Nathan alla Festa dell'Unità di Roma a Testaccio.

"Dire che Roma è ingovernabile è una balla di chi non sa governare. - ha poi aggiunto Veltroni - È una città complicata, ma non dobbiamo rassegnarci all'idea che Roma non possa essere governata. Roberto Gualtieri è la persona giusta. Il Sindaco deve essere visionario, progettista, artigiano, parroco e sarto: deve saper cucire, unificare la città. L'unico consiglio che posso dare a Roberto è di ascoltare l'anima di Roma, il suo linguaggio".