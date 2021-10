Confronto Michetti - Gualtieri, le urgenze su cui intervenire subito

Visione, ma anche urgenze. E Roma ne ha tante su cui intervenire. Gualtieri e Michetti sembrano però trovarsi abbastanza d'accordo sulle emergenze da affrontare subito.

Gualtieri - "La prima è sotto gli occhi di tutte le romane e i romani: bisogna ripulire questa città che è sporca. Noi procederemo nell'ordine a una pulizia straordinaria, ma subito poi anche una riorganizzazione e un riassetto di Ama e del metodo di pulizia delle strade di raccolta dei rifiuti con l'Ama di municipio per avere una raccolta più capillare e di maggiore qualità e con una maggiore responsabilizzazione. Inoltre Roma deve essere meglio collegata alle persone: perdono troppo tempo a spostarsi. Quindi noi acceleremo il rinnovo della flotta degli autobus e anche sull'aumento delle corse che spesso in molti quartieri sono state ridotte e tagliate nell'ultimo periodo. Tutto oltre naturalmente gli investimenti per tramvie e metropolitane per migliorare i treni locali e farne delle metropolitane di superficie. Poi collegheremo tutto questo con una app innovativa per poter combinare anche mezzi diversi Le priorità sono anche le politiche sociali per i più deboli per le persone disabili per gli anziani".

Michetti - "Chiaramente Roma va ripulita. È una città in cui il patrimonio arboreo, il verde, i parchi, i marciapiedi, le strade, l’immondizia, il degrado delle stazioni e sugli argini del Tevere hanno bisogno del rispetto delle regole. Roma necessita di una pianificazione importante per atti di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ripristino. Roma deve tornare ad essere una città che splende in un contesto pulito, sano e di rispetto delle regole. Tolleranza zero nei confronti del degrado. Se c'è un problema sociale va risolto all'interno del sistema delle regole: chi non le rispetta non rispetta il popolo".