Elezioni, l'ultimo sondaggio: Raggi e Calenda lontani dal ballottaggio. Il 37% dei romani vede Gualtieri vincente

Mancano 16 giorni al voto per il rinnovo dell'assemblea capitolina e il candidato del Centrodestra, Enrico Michetti, mantiene il vantaggio nelle intenzioni di voto dei romani. E' quanto emerge dal sondaggio BiDiMedia, secondo il quale il 31,1% degli elettori voterebbe l'avvocato scelto da Fratelli d'Italia per riconquistare il Campidoglio. Subito dietro, con il 28% delle preferenze c'è Roberto Gualtieri, sostenuto da un'ampia coalizione di Centrosinistra. Staccata di quasi dieci punti (18,8%) la sindaca uscente Virginia Raggi, con Carlo Calenda al 15.5%. Gli idecisi, secondo le rilevazioni, sono il 20%. Rispetto al precedente sondaggio BiDiMedia del 2 settembre, Michetti rimane stabile (era al 31.3%, sale Gualtieri che in due settimane guadagna più di un punto percentuale. Stessa variazione, ma al ribasso, per Raggi, stabile Calenda.

Interessante è anche la percezione dei romani su chi vincerà le elezioni. Per più di un romano su tre a trionfare sarà Gualtieri (37%). Solo il 20% degli intervistati pensa sarà Michetti a vincere. Un elettore su 10 invece assegna speranze a Virginia Raggi e a Carlo Calenda.

I dati BiDiMedia sui partiti

Il vantaggio del Centrodestra è anche nel totale della coalizione, con il 32,8% frutto del 18,5% di Fratelli d'Italia, il 6,9% della Lega, il 4,3% di Forza Italia-Udc, il 2,5% della civica Michetti e lo 0,6% che raccoglierebbero insieme la lista di Vittorio Sgarbi e i Liberali Europei.



Il partito di Giorgia Meloni secondo questa rilevazione sarebbe il primo a Roma, con il Partito democratico al 16,1% all'interno di una coalizione, quella di Centrosinistra, che si fermerebbe al 28,4%. Tra le liste in appoggio a Gualtieri, Roma Futura di Caudo e Bonafoni ha la meglio con il 3,6% rispetto al 3,4% della Sinistra Civica Ecologista di Smeriglio, Fassina e Ciaccheri con la Civica per Gualtieri di Onorato al 2,8%, mentre Demos ed Europa Verde entrambe ferme all'1%, chiudono i socialisti allo 0,5%.



Attardato il Movimento 5 Stelle, con il 14,2% delle preferenze: insieme alla Civica Raggi (4,2%) a Roma Ecologista di Pecoraro Scanio (0,5%) e alle altre liste in appoggio alla sindaca uscente, che tutte insieme raccolgono lo 0,4%, otterrebbe un 18,3%.

In sostanza il gradimento per i singoli candidati sindaco - quelli principali - rispecchia i valori complessivi delle coalizioni, anche se in un caso il candidato supera la sua lista, con Calenda Sindaco, unica in appoggio all'ex Ministro dello Sviluppo Economico che raggiunge il 13,8%, l'1,7% in meno del candidato.

Gualtieri vs Michetti

BiDiMedia poi prende in considerazione l'eventualità di un ballottaggio tra Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti: con questo scenario, il 56% degli intervistati darebbe fiducia al democratico, che raccoglierebbe la maggior parte dei sostenitori di Calenda (53%) e una fetta sostanziosa di quelli di Raggi (24%), con una quota di indecisi pari al 27%.

Il sondaggio sarà presentato in serata in diretta su youtube

Pagnoncelli "boccia" Raggi

Secondo un sondaggio Ipsos Italia di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera, il 61% dei romani dà un giudizio negativo sui 5 anni di amministrazione Raggi, contro il 37% che invece esprime soddisfazione. Dall'altro lato, però, il 59% ha giudicato efficaci le misure adottate dal Comune contro la diffusione del Covid 19. Rifiuti (56%), trasporti e viabilità (46%), decoro urbano (23%) e occupazione (21%) sono i quattro temi che più stanno a cuore ai cittadini della Capitale. Per quanto riguarda le elezioni, secondo Ipsos il 36% degli intervistati voterebbe Michetti, con Gualtieri al 28,5%, Raggi al 15,5% e Calenda al 14%. Tutti gli altri candidati sindaco arrivano, complessivamente, al 6%. Gli indecisi si attestano al 32,8%.



Riguardo ai voti per le singole liste, secondo Ipsos Italia il Pd è al 22,8%, ben 4,6 punti in più rispetto a Fratelli d'Italia che dunque, rispetto ai dati BiDiMedia, non sarebbe il primo partito a Roma. La Lega sale addirittura al 14% con Forza Italia-Udc al 4,8% e in questo caso il candidato di Centrodestra e quello di Centrosinistra otterrebbero meno voti rispetto alle coalizioni che li sostengono. Dato opposto per Raggi e Calenda. Anche per l'istituto di Nando Pagnoncelli, se al ballottaggio dovessero arrivare Gualtieri e Michetti, l'ex Ministro otterrebbe il 53% contro il 47% dell'avvocato, con un sostegno importante da chi al primo turno voterebbe Raggi (il 75% degli elettori) e Calenda (l'83%).