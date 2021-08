Elezioni comunali, Ubaldo Righetti si candida con il PD per Gualtieri: "Voglio promuovere lo sport in città"

Ubaldo Righetti scende in campo a supporto della candidatura di Roberto Gualtieri. L’ex difensore della Roma, con cui ha giocato sei stagioni vincendo uno scudetto e due Coppe Italia, ha ufficializzato al propria scelta.

Gli anni nella Roma e l'amore per la città

“L’amore per Roma e per lo sport mi ha spinto ad accettare questa sfida” ha dichiarato Righetti dopo aver firmato l’accettazione della candidatura alla presenza del segretario del PD romano, Andrea Casu. L’ex difensore giallorosso, tra i finalizzatori nella lotteria dei rigori che costò alla società romanista la Coppa dei Campioni, è stato anche nel giro della nazionale maggiore. Oggi è un apprezzato opinionista sportivo, in emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali.

Il sostegno a Gualtieri

“Roma – ha sottolineato Righetti – ha tanti problemi e questo è sotto gli occhi di tutti. Sono convinto che soltanto con Roberto Gualtieri la Capitale potrà tornare ad essere una città degna della sua storia e del suo prestigio”. Consapevole del proprio ruolo, Righetti ha subito chiarito quale potrebbe essere il proprio apporto nella gestione amministrativa della Capitale.

La promozione dello sport

“Naturalmente sarò impegnato in prima linea per promuovere e per dare più spazio allo sport in città. Lo sport – ha concluso l’ex terzino giallorosso - è una straordinaria risorsa, lo sport è inclusione, è salute ed è sviluppo. In questi anni nulla è stato fatto per promuoverlo e per sostenere le tante realtà che operano nel settore. E’ ora di voltare pagina”.