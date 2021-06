Primarie Centrosinistra, Tobia Zevi vota e sale in sella: "Festa della democrazia e della partecipazione"

Alle 10 anche Tobia Zevi, 38 anni, ha votato nel suo seggio quello in piazza Winckelmann. "Dopo il voto andrò in giro sul motorino, portando acqua e caffè ai nostri volontari che tengono aperti i 190 seggi sotto il sole. A chi prende in giro le primarie, noi rispondiamo col loro sudore e la loro fatica. Perché la democrazia è faticosa, ma è bellissima. E quando dalla mia finestra un'ora fa ho visto che stavano già montando il gazebo mi sono commosso", ha scritto Zevi su Facebook aggiungendo: "Non importa se romane e romani voteranno me come loro sindaco: quel che conta è che siano loro a scegliere il candidato del centro-sinistra, e con lei o lui un programma e una squadra di governo per i prossimi cinque anni. A questo servono le primarie". L'INTERVISTA