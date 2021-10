Elezioni, Timmermans (Ue): "Gualtieri a Roma ce sta come er cacio sui maccheroni"

È un endorsement colorito, ma europeista, quello arrivato a sostegno di Roberto Gualtieri. Da Roma a Bruxelles, l'incoraggiamento al candidato di centrosinistra reca anche la firma del Parlamento europeo tramite Frans Timmermans, vicepresidente vicario della Commissione europea, Commissario europeo per il clima e il Green Deal.

Tramite un videomessaggio , Timmermans si è rivolto rivolto infatti ai tanti elettori che il 17 e 18 ottobre sono chiamati alle urne per scegliere il Sindaco di Roma. "Per tanti anni ho lavorato con Roberto Gualtieri quando era nel Governo italiano ma anche al Parlamento europeo: è una persona perbene, uno che sa mettere a posto Roma e ce n'è bisogno dopo tutti questi anni che non è stato fatto", sopraggiunge Timmermans via social, prendendosi una pausa dal COP26 di Glasgow, conferenza annuale che riunisce i vertici delle Nazioni Unite per confrontarsi sui cambiamenti climatici. Nonostante gli impegni però, Timmermans indica chiaramente chi, secondo lui, è il Sindaco su cui puntare, improvvisando un appello in dialetto romano.

"Adesso tocca a Roberto e lui lo saprà fare, perché è in grado di mettere insieme l'economico e il sociale, il sociale e il culturale. E' in grado di mettere insieme la gente che normalmente non sarebbe in grado di lavorare insieme, lui ne è capace. Lui a Roma ce sta come er cacio sui maccheroni. Dategli fiducia, la merita. Daje ragazzi, state manzi", sostiene Timmermans.

Presto fatto, Roberto Gualtieri ringrazia per il sostegno del politico olandese. "Parole generose che spronano tutti noi a mettercela tutta per vincere il ballottaggio e soprattutto per far ripartire Roma e renderla finalmente una vera grande Capitale europea", così in un Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra a sindaco di Roma.