Tessera elettorale completa o smarrita: dove e come e richiederla

I cittadini romani sono chiamati alle urne domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Attraverso l’esercizio di voto, eleggeranno il sindaco (e il consiglio comunale) e i presidenti di municipio (e il consiglio municipale). I seggi saranno aperti a partire dalle ore 7.00 di domenica fino alle ore 23.00 e dalle ore 7.00 alle ore 15.00 di lunedì. Per votare è necessario portare con sé la tessera elettorale e un documento di riconoscimento.

Quali documenti servono per votare

Per votare è necessario esibire un un documento di riconoscimento: carta d'identità cartacea/elettronica o altro documento di identificazione (con fotografia) rilasciato da una Pubblica Amministrazione (anche scaduto) e la tessera elettorale personale



I documenti di riconoscimento sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti purchè, da non oltre tre anni, risultino sotto ogni altro aspetto regolari ed assicurino l'identificazione dell'elettore. È ammessa la possibilità di identificazione al seggio anche mediante presentazione della ricevuta per la richiesta di carta d'identità elettronica (CIE).



In mancanza di un idoneo documento, l'identificazione può avvenire anche attraverso:

• uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore

• altro elettore del Comune (con documento valido), che ne attesti l'identità.

Tessera elettorale

La tessera elettorale è un documento valido per 18 consultazioni elettorali: referendum, elezioni nazionali, regionali, comunali. Capita che lo spazio finisca e che la tessera debba essere rinnovata. Può essere inoltre smarrita. In caso di cambio di residenza, il Comune invia presso il nuovo indirizzo un documento con l'indicazione della nuova sezione elettorale di appartenenza. Accade anche che il documento non venga recapitato e anche in questo caso bisogna procedere alla richiesta di una nuova tessera elettorale. Questa può essere consegnata soltanto al suo intestatario o ad un suo delegato che abbia con sé una delega scritta in carta semplice e una copia del documento di identità del delegante.

In tutti i casi predetti la tessera elettorale può essere richiesta anche all'ultimo momento. È preferibile richiedere per tempo il rilascio del duplicato di una nuova tessera. Tuttavia anche all'ultimo momento si può intervenire richiedendo agli uffici preposti la tessera. Il Comune procederà al rinnovo della tessera stessa esclusivamente su domanda degli interessati.



• Orari di apertura per il rilascio delle tessere elettorali



Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli sportelli degli uffici elettorali dei Municipi e di Via Petroselli 50 rimarranno aperti:

- sabato 2 ottobre 2021 dalle ore 09,00 fino alle ore 18,00

- domenica 3 ottobre 2021 dalle ore 7,00 alle ore 23,00

- lunedì 4 ottobre 2021 dalle ore 7,00 alle ore 15,00