Ballottaggio Roma, tessera elettorale completa o smarrita: come richiederla e dove

Domenica 17 e lunedì 18 i cittadini tornano alle urne per il secondo turno delle elezioni amministrative. Attraverso il voto i romani eleggeranno il sindaco a governo della città per i prossimi cinque anni e i presidenti dei quindici municipi. Come per il primo turno, anche domenica e lunedì i seggi saranno aperti a partire dalle ore 7.00 e fino alle ore 23.00 di domenica 17 ottobre, e dalle ore 7.00 e fino alle 15 di lunedì 18 ottobre. Per esercitare il diritto di voto sarà necessario portare con sé la tessera elettorale e un documento di riconoscimento.

Dove ritirare la nuova tessera elettorale

Venerdì 15/10/2021 Dalle ore 8.30 alle ore 18

Sabato 16/10/2021 Dalle ore 9 alle ore 18

Domenica 17/10/2021 Dalle ore 7 alle ore 23

Lunedì 18/10/2021 Dalle ore 7 alle ore 15

Gli indirizzi e gli orari degli uffici municipali



Municipio I:

Sede via Luigi Petroselli, 50 – Circonvallazione Trionfale, 19

Mercoledì 13 ottobre 2021: apertura straordinaria dalle ore 8.30 alle ore 16.30

Venerdì 15 ottobre 2021: apertura straordinaria fino alle ore 18.00

Sabato 16 ottobre 2021: apertura straordinaria dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Domenica 17 ottobre 2021: apertura straordinaria dalle ore 7.00 alle ore 23.00

Lunedì 18 ottobre 2021: apertura straordinaria dalle ore 7.00 alle ore 15.00



Municipio II:

Sedi: via Dire Daua, 11 – Via Goito, 35 – Piazza Grecia, 23 - via Catania, 70

venerdì 15 ottobre dalle 8.30 alle 18.00

sabato 16 ottobre dalle 9.00 alle 18.00

domenica 17 ottobre dalle 7.00 alle 23.00

lunedì 18 ottobre dalle 7.00 alle 15.00

Via Catania: domenica chiuso.



Municipio III

Sede: via Umberto Fracchia, 45

venerdì 15 ottobre fino alle ore 18.00;

sabato 16 ottobre 2021 dalle ore 9.00 fino alle ore 18.00;

domenica 17 ottobre 2021 dalle ore 7.00 alle ore 23.00;

lunedì 18 ottobre 2021 dalle ore 7.00 alle ore 15.00.



Municipio IV:

Sede: via Tiburtina 1163, via San Romano 14 e via Rivisondoli 2

Venerdì 15 ottobre dalle 8:30 alle 18:00

Sabato 16 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 18:00

Domenica 17 ottobre dalle ore 7:00 alle ore 23:00

Lunedì 18 ottobre dalle ore 7:00 alle ore 15:00



Municipio V:

Sede: via Torre Annunziata 1, sede di Via Prenestina 510.

Venerdì 15/10/2021 Aperture straordinaria fino alle ore 18.00

Sabato 16/10/2021 Apertura straordinaria dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Domenica 17/10/2021 Aperture straordinaria dalle ore 7.00 alle ore 23.00

Lunedì 18/10/2021 Aperture straordinaria dalle ore 7.00 alle ore 15.00



Municipio VI:

Sede viale Duilio Cambellotti, 11 –

Venerdì 15/10/2021 Aperture straordinaria fino alle ore 18.00

Sabato 16/10/2021 Apertura straordinaria dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Domenica 17/10/2021 Aperture straordinaria dalle ore 7.00 alle ore 23.00

Lunedì 18/10/2021 Aperture straordinaria dalle ore 7.00 alle ore 15.00



Municipio VII

Sede di Piazza di Cinecittà 11 e sede di Via T. Fortifiocca 71

Dal Venerdì 15/10/2021dalle ore 8:30 alle ore 18:00;

Sabato 16/10/2021 dalle ore 9:00 alle ore 18:00;

Domenica 17/10/2021 dalle ore 7:00 alle ore 23:00;

Lunedì 18/10/2021 dalle ore 7:00 alle ore 15:00.



Municipio VIII

Sede via Benedetto Croce, 50

Venerdì 15/10/2021 Dalle ore 8.30 alle ore 18

Sabato 16/10/2021 Dalle ore 9 alle ore 18

Domenica 17/10/2021 Dalle ore 7 alle ore 23

Lunedì 18/10/2021 Dalle ore 7 alle ore 15



Municipio IX

Sede: viale Ignazio Silone Ponte I

venerdì 15/10/2021 DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 18:00

sabato 16/10/2021 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 18:00

domenica 17/10/2021 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 23:00

lunedì 18/10/2021 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 08:00 E DALLE ORE 13:00 ALLE 15:00



Municipio X

Sede di Ostia Lido: Via Claudio 1 - Sede di Acilia: Piazza Capelvenere 13

Da Lunedì 11 ottobre a venerdì 15 ottobre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 18.00

Sabato 16 ottobre dalle ore 09.00 alle ore 18.00

Domenica 17 ottobre dalle ore 07.00 alle ore 23.00

Lunedì 18 ottobre dalle ore 07.00 alle ore 15.00



Municipio XI

Sedi: via Portuense 579 e via Mazzacurati 73/75

venerdi 15/10/2021 fino alle ore 18.00

sabato 16/10/2021 dalle ore 9.00 alle ore 18.00

domenica 17/10/2021 dalle ore 7.00 alle ore 23.00

lunedì 18/10/2021 dalle ore 7.00 alle ore 15.00



Municipio XII

Sede via Fabiola, 14

venerdì 15 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 18.00

sabato 16 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 18.00

domenica 17 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 23.00

lunedì 18 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 15.00



Municipio XIII

Sede via Aurelia 470

Venerdì 15/10/2021 Apertura straordinaria fino alle ore 18.00

Sabato 16/10/2021 Apertura straordinaria dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Domenica 17/10/2021 Apertura straordinaria dalle ore 7.00 alle ore 23.00

Lunedì 18/10/2021 Apertura straordinaria dalle ore 7.00 alle ore 15.00



Municipio XIV

Sede: Piazza Santa Maria della Pietà, 5 - Padiglione 29

venerdì 15 ottobre dalle ore 14:00 alle ore 18:00;

sabato 16 ottobre dalle ore 09:00 alle ore 18:00;

domenica 17 ottobre dalle ore 07:00 alle ore 23:00;

lunedì 18 ottobre dalle ore 07:00 alle ore 15:00.



Municipio XV

Gli uffici anagrafici di La Storta e Prima Porta resteranno aperti nei seguenti orari:

venerdì 15 ottobre 2021 dalle ore 8.30 alle ore 18.00

sabato 16 ottobre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 18.00

domenica 17 ottobre 2021 dalle ore 7.00 alle ore 23.00

lunedì 18 ottobre 2021 dalle ore 7.00 alle ore 15.00.