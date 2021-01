La candidata a sindaco di Roma Lozzi in sopralluogo alla ‘terra dei fuochi’ di Roma Est

Eternit, rifiuti ingombranti e ospedalieri, discariche mai bonificate e altre di recente costituzione: le dimensioni della terra dei fuochi di Roma est aumentano sempre di più tra disperazione e malattie. Mercoledì anche Monica Lozzi, attuale presidente del VII municipio e prossima candidata a sindaco di Roma, ha effettuato un sopralluogo in compagnia di Daniele Salustri, residente del quartiere. “E’ necessario portare avanti una battaglia tutti insieme, per arrivare ai più alti livelli istituzionali” ha commentato la presidente del settimo a margine della visita a Castelverde.

Già perché a Roma tutti conoscono la condizione in cui versano i terreni nella periferia est. “Tante promesse sono state fatte a noi cittadini in campagna elettorale ma qui non è intervenuto nessuno negli ultimi anni, cittadini attivi e poi eletti che non hanno risolto nulla” ha spiegato Daniele Salustri raggiunto al telefono dal nostro giornale. Lui, come tanti altri abitanti della zona, vive le conseguenze più nefaste della presenza dei rifiuti e delle discariche perché persone care sono ammalate di cancro. “Se nessuno interviene, moriremo a mazzetti. L’incidenza tumorale è più alta del 30% rispetto al resto della città di Roma. Siamo stanchi, arrabbiati, non ne possiamo più”.

E intanto a Castelverde non solo non si effettuano operazioni di bonifica definitive ma si continua a sversare e a bruciare: sì, i cumuli di rifiuti, così come parti auto e pannelli di eternit vengono dati alle fiamme, come accaduto anche di recente nel casale di via delle Cerquete. Non lontano dalla zona, infatti, un recente incendio ha fatto emergere rifiuti dal terreno. “Faremo di tutto per farci ascoltare, a costo di bloccare Roma” ha concluso Salustri.

