Elezioni Roma 2021, Tajani: "Centrodestra deve scegliere un candidato vincente. Gasparri profilo giusto"

Il coordinatore di Forza Italia: "Roma non può non essere una grande capitale europea con poteri diversi da quelli che hanno le grandi città"

"Non è una corsa contro il tempo. Dobbiamo scegliere un candidato vincente e un candidato capace una volta eletto sindaco di governare una città difficile come Roma", Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, fa melina nella trattativa per la scelta del candidato per la corsa a primo cittadino della Capitale.

"Roma non può non essere una grande capitale europea con poteri diversi da quelli che hanno le grandi città. - ha aggiunto Tajani a Radio Anch'io - Quindi deve essere qualche cosa di più di un candidato sindaco per quello noi di Forza Italia stiamo insistendo molto sulla qualità del candidato sindaco".

A proposito di candidati civici a Roma, "qualora non vi fosse un candidato sindaco vincente - ha sottolineato Tajani - il miglior candidato possibile si chiama Maurizio Gasparri, perché rispetto ad altri è più conosciuto a Roma, è stato ministro della Repubblica, ha una consolidata esperienza politica e per governare una città come Roma serve una persona di grande esperienza".