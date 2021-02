Comunali 2021: Forza Italia continua il pressing per Bertolaso ma lancia anche Antonio Tajani

Guido Bertolaso, come nome civico che resta in sella, ma anche personalità politiche di rilievo se proprio sull'ex capo della Protezione civile non si dovesse trovare la quadra con gli alleati. Con la crisi di Governo in corso e la possibilità sempre più concreta che le amministrative romane slittino al prossimo autunno, il toto candidati, è vero, sembra passare in secondo piano. Ma c'è chi dal centrodestra a domanda risponde comunque, allargando la rosa delle possibilità.

Le alternative da Tajani a Barelli

"Per Roma abbiamo tante soluzioni" commenta il senatore e coordinatore romano di Forza Italia Maurizio Gasparri, intervistato da Gli Inascoltabili sulle frequenze di Nsl Radio e Tv. Intanto si auto propone, inserendo il suo nome tra i papabili. Non è la prima volta a onor del vero. Da mesi si interessa alle questioni romane, criticando pesantemente Raggi e parlando di sé come di un buon candidato sindaco. In alternativa fa il nome di Antonio Tajani, europarlamentare, numero due di Silvio Berlusconi, vicepresidente di Forza Italia, romano. Altra opzione quella di Paolo Barelli, deputato forzista, ex nuotatore e presidente della Fin (Federazione italiana nuoto).

Bertolaso e le resistenze di FdI

Il profilo perfetto, quello lanciato dallo stesso Cavaliere, e appoggiato anche dalla Lega resta comunque Guido Bertolaso. "Sarebbe una posizione civica idonea per questo momento di emergenza" commenta ancora Gasparri. Ricordiamo che il nome, già in corsa nel 2016, è stato proposto da Forza Italia a uno dei primi vertici di coalizione sul tema amministrative che si sono tenuti lo scorso autunno. Che ha incontrato il favore immediato della Lega ma non dei vertici di FdI, intenzionati a proporre un profilo politico.

Meloni ha tentato con due carte possibili, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e la favorita, consigliera regionale, Chiara Colosimo. Entrambe opzioni difficili da imporre agli alleati, decisi nella scelta di un "civico", di un manager "senza tessera di partito", per dirla con Salvini, capace di catturare voti nella destra moderata. Tanto più che a fine anno il partito ha commissionato un sondaggio interno, mai reso pubblico, che a quanto apprendiamo non avrebbe raccolto il consenso atteso sul nome di Bertolaso. Insomma, tra le file dei meloniani le riserve restano diverse. E a loro senza nominarli sembra rivolgersi lo stesso Gasparri.

"Dobbiamo essere uniti come centro destra sia nella vicenda nazionale in quella romana. Chi vuol fare proposte migliori le faccia" commenta il senatore azzurro. E ancora: "Noi siamo pazienti perché preferiamo l’attesa alla lite però poi ci vuole la decisione. Bertolaso sarebbe una posizione civica idonea per questo momento di emergenza, se qualcuno ha proposte migliori faccia nomi e cognomi. Ma fino adesso ho sentito dei nomi che la reazione è stata, Chiiii? E lo stesso farebbero i cittadini. Bisogna mettere una persona che sia conosciuta e solida".