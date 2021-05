Primarie del centrosinistra, Fassina si candida: è il quinto uomo in campo

Stefano Fassina si è candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma. Il capogruppo di SinistraxRoma in Campidoglio,lo ha annunciato nel tavolo delle forze progressiste e diventa così il quinto uomo a correre insieme a Giovanni Caudo, Tobia Zevi, Paolo Ciani e Robero Gualtieri.

"Sono pronto a partecipare alle primarie del centrosinistra per il sindaco della Capitale. Per fare la scelta definitiva, propongo di incontrarci martedì alle 18.00 all’Associazione Berlinguer al Quadraro, via Opita Oppio 24 (Metro A: Porta Furba - Quadraro) e su zoom (link qui martedì dalle 17.30)", ha scritto Fassina su Facebook.

In un'intervista al Manifesto, ha poi aggiunto: "La mia candidatura rientra se convergiamo attorno a una candidatura femminile. Ovviamente, è offensivo considerare le donne intercambiabili. Il profilo politico programmatico è decisivo: non mi farei da parte per una Carla Calenda". In merito alle primarie sottolinea: "Di positivo c'è la Carta d'Intenti che segna nette discontinuità, innanzitutto per la priorità del lavoro e delle questioni sociali. Preoccupante è, invece, il rischio di riproporre il centro sinistra che fu: si fa ancora fatica a capire che la vittoria della Raggi non è stata un incidente di percorso, ma la valutazione di una stagione di governo da parte del nostro elettorato. La sindaca però poi non ha raccolto l'esigenza di cambiamento, si è barricata in Campidoglio evitando il confronto con la città, con le parti sociali e ha marginalizzato l'Assemblea Capitolina". Si faranno le primarie anche nei Municipi, ma restano i dubbi nel II e VIII dove quelle dei presidenti uscenti Francesca Del Bello e Amedeo Ciaccheri vengono considerate le migliori candidature.