Sportivi per Roma: ecco la quarta lista per Virginia Raggi. A Ostia la raccolta firme

Dopo la lista degli ecologisti, coordinata dall’ex ministro all’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, e la civica “Virginia Raggi”, a sostegno della ricandidatura della Sindaca è stata creata un’altra lista. Questa volta composta da soli sportivi.

Sportivi per Roma: una novità

“Si tratta di una novità assoluta nel panorama politico nazionale: per la prima volta a Roma sarà presente una lista di sole persone provenienti dal mondo dello sport”, ha annunciato Angelo Diario, consigliere pentastellato a sua volta candidato nella lista comunale del M5s. La civica “Sportivi per Roma” è costituita da 39 persone, 16 donne e 23 uomini, “tutti alla prima esperienza in politica, che si sono candidati con l'obiettivo di portare in Assemblea Capitolina i valori del mondo dello sport per tutti: rispetto delle regole, rispetto per l'avversario, inclusione, socialità, salute e benessere” ha ricordato Diario.

Il firma day

Per consentire alla lista di presentarsi è necessario raccogliere le firme. E per questo i candidati si sono dati appuntamento, per sabato 28 agosto, alla Fontana dello Zodiaco, in piazzale Cristoforo Colombo ad Ostia. Dalle ore 9 parte il “firma day” in occasione del quale sarà possibile conoscere gli sportivi che vogliono sostenere la corsa di Virginia Raggi in Campidoglio.

Alcuni candidati della lista

Nella lista compaiono istruttori, allenatori, direttori di impianti sportivi, atleti, dirigenti sportivi. Tra questi Mirco Fratta, gestore di impianti sportivi, in prima linea nella promozione i progetti nelle scuole e nel carcere minorile dei Casal Del Marmo; Sara Carfoli, presidente dell’ASD Queen Dance Academy; Ivan Sacchi, commissario tecnico della nazionale di nuoto Sordi e direttore dell’’impianto AquaTibur. Tra i candidati anche Marco D'Amici, Presidente della Asd Roma Skateboarding, associazione attiva nella promozione del mondo dello skate e la coreografa Luana Manni che al suo attivo oltre alla creazione di due piattaforme online è anche ideatrice di eventi internazionali legati al mondo della danza.

