Comunali Roma 2021, il sondaggio: Calenda ha la fiducia dei romani. Elettori Pd e M5s divisi sull'alleanza

È Carlo Calenda il candidato sindaco che raccoglie, ad oggi, maggiore fiducia da parte dei romani. A dirlo è il sondaggio promosso da Romatoday e dall'istituto Demopolis nel corso della scorsa settimana (in basso la nota informativa, ndr). Tre giorni di rilevazione sul nostro giornale per misurare lo stato dell'arte della competizione elettorale, nella fase in cui i tre schieramenti principali stanno decidendo i candidati. Una sfida che, anche alla luce delle indicazioni odierne (che non sono intenzioni di voto), si annuncia più aperta che mai.

Il candidato ispira fiducia?

Una rilevazione calibrata per ogni schieramento, con una domanda di partenza ben chiara: tra i possibili candidati in chi avrebbe fiducia? Sì o no la possibilità di scelta di fianco ad ogni candidato. Sono 5 i candidati potenziali che i cittadini romani premiano più degli altri in termini di fiducia: Carlo Calenda (34%), Guido Bertolaso (31%) e, a pari merito con il 30%, Virginia Raggi e David Sassoli. Segue, indicata dal 25% dei votanti, Giulia Bongiorno.

L'operato della sindaca Virginia Raggi

Si è quindi chiesto come viene valutato l'operato della sindaca Virginia Raggi. Per la maggior parte dei romani l'attuale prima cittadina è da bocciare (55% dei voti negativi). Sufficiente o più che sufficiente invece per il 38% dei partecipanti al sondaggio.

Gli elettori del Movimento Cinque Stelle

Da qui in poi il sondaggio ha seguito dinamiche di schieramento, conducendo il lettore verso il proprio campo politico di riferimento. Per quanto riguarda il Movimento cinque stelle va sottolineato come l'elettorato condivida in pieno la ricandidatura della Raggi, voluta dall’88% di chi vota oggi il M5S. Insomma, un plebiscito o quasi.

L'alleanza giallorossa

Non altrettanta concordia, nell'elettorato a cinque stelle, sulla possibile alleanza con il centrosinistra. Il tema appare infatti controverso: il 49% degli elettori pentastellati sarebbe favorevole a riproporre a Roma l'alleanza di governo. Una percentuale che sale al 54% nell'elettorato di centrosinistra.

Il campo del centrosinistra

Qui si è scelto di proporre nel sondaggio lo schieramento delle primarie, allargandolo a Carlo Calenda, leader e candidato di Azione, e a David Sassoli, ufficialmente fuori dalla contesa ma tirato spesso in ballo quando si parla di grande nome. Dal test del sondaggio Romatoday-Demopolis Calenda esce vincitore con il 37% dei consensi. Un 2% in più rispetto a Sassoli. Più staccata Monica Cirinnà che raccoglie il 12% dei consensi. Il 16% dei voti è invece assegnato agli altri candidati testati.

Il campo del centrodestra

Nel centrodestra, dove l'incertezza regna sovrana, si è scelto di puntare su primarie virtuali tra i nomi usciti sinora. Tra quanti votano oggi i partiti di centrodestra, emergono con il 38% l’ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso e, con il 27%, l’avvocato Giulia Bongiorno. Più staccato, al 16%, Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia.

Nota informativa

Il sondaggio è stato condotto dall’Istituto Demopolis dal 27 al 30 ottobre 2020, per il gruppo editoriale Citynews, con metodologia cawi su un campione di 8.020 cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Roma, lettori di RomaToday. Al campione di rispondenti è stata applicata una ponderazione sulle variabili di quota in relazione al genere, alla fascia di età ed all’area di residenza. Coordinamento dell’indagine a cura del direttore di Demopolis Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Approfondimenti su www.demopolis.it