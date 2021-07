Ad inizio autunno si voterà per le elezioni amministrative. Chi votereste oggi come nuovo Sindaco di Roma? Quali sono, secondo voi, le priorità per la Capitale che il nuovo Sindaco dovrà affrontare? Partecipate in 2 minuti al sondaggio promosso da RomaToday in collaborazione con l’Istituto Demopolis. Per rispondere in 2 minuti al questionario CLICCATE QUI