Elezioni Roma, il sondaggio Swg: Raggi quarta dietro Calenda. Michetti in testa, ma sotto il dato delle liste

Da giorni Giuseppe Conte prende le distanze dai risultati e mette le mani avanti: "Il risultato alle amministrative sarà slegato dal nuovo corso". Chissà, forse l'ex premier avrà visto i sondaggi che girano in questi giorni in particolare su Roma, la sfida più importante, ed ha iniziato un'opera di presa di distanze dalla possibile debacle. Dopo i sondaggi della scorsa settimana che raccontava di una Virginia Raggi in grossa difficoltà, distante dal secondo posto per raggiunge il ballottaggio, la rilevazione di Swg per il TgLa7, presentata ieri da Enrico Mentana durante il Tg, mostra una prima cittadina addirittura quarta, alle spalle di un Carlo Calenda in corsa per raggiungere il ballottaggio.

In testa troviamo Enrico Michetti, candidato del centrodestra, accreditato di una forbice tra il 30 e il 34%. Segue Roberto Gualtieri per il centrosinistra, tra il 25 e il 29%. Terzo Carlo Calenda, con forbice tra il 19 e il 23%. Quarta la Raggi tra il 15 e il 19% dei voti. Gli altri candidati sono tra il 2 e il 4%. Swg pesa nel 19% la percentuale degli indecisi.



Michetti in testa, ma con poco da ridere. Il candidato di centrodestra piace meno delle liste che lo sostengono: la coalizione, secondo Swg, raccoglie il 35% dei consensi. Fratelli d'Italia è il primo partito, mentre la Lega si ferma al 9,1%. La lista civica Michetti fa meglio di Forza Italia, addirittura sotto il 3%

Percentuali simili invece tra Gualtieri e le sue liste. PD sotto il 20% ma primo partito. Sinistra Civica Ecologista è al 3.9%, mentre la Civica Gualtieri fa peggio di quella di Michetti, fermandosi al 3,3%.

Exploit della lista Civica Calenda che segna il 17,6%. Malissimo il M5s, al 12,2%, dietro le percentuali della Raggi, aiutata dal risultato della civica al 4,9%.

Misurati anche i ballottaggi. Due dati consolidati: Calenda vince con tutti, Raggi perde con tutti. Tra Michetti e Gualtieri, ballottaggio più probabile, vince, ma non stravince il candidato di centrosinistra.