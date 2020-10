Sondaggio RomaToday-Demopolis: chi vorreste come nuovo Sindaco di Roma?

Tra qualche mese si voterà per l’elezione del nuovo Sindaco di Roma. In quali dei possibili candidati avete maggiore fiducia? Come valutate l’operato dell’attuale Sindaco Virginia Raggi? Chi vedreste meglio, come candidato a Sindaco della Capitale, per le coalizioni di Centro Destra e di Centro Sinistra?

Partecipate in 2 minuti al sondaggio promosso dal nostro quotidiano in collaborazione con l’Istituto Demopolis. Per rispondere in 2 minuti al questionario CLICCATE QUI