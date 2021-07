Elezioni Roma, il sondaggio: Gualtieri insegue Michetti, ma tanti astenuti

Enrico Michetti, candidato del centrodestra alle elezioni comunali di Roma Capitale, è avanti a Roberto Gualtieri nelle rilevazioni dell’istituto demoscopico Tecné elaborate per conto dell’agenzia Dire. Si tratta di un dato relativo al primo turno comprensivo di voti alle liste e delle statistiche sulle astensioni. Nuovi numeri dunque per la corsa al Campidoglio, accompagnati anche dalle nuove statistiche per le elezioni amministrative a Napoli.

Secondo la Dire, su un campione di ottocento casi tra i cittadini del comune di Roma per interviste effettuate il primo luglio, “la corsa per la poltrona di sindaco vede Enrico Michetti al 34,6%, con Fratelli d'Italia al 21,8%, la Lega al 9,1%, Forza Italia al 4% e altre liste per Michetti all'1,2%. Segue Roberto Gualtieri con il 27,2% dei consensi; il Pd ottiene un 22,4% e altre liste con Gualtieri segnano un 6%. Terza posizione per Virginia Raggi che si ferma al 18,8% e un M5s al 13,7%, altre liste con Raggi al 4,1%. Non distante dalla sindaca grillina il leader di Azione Carlo Calenda con il 15,3%, consenso più alto rispetto alla somma del 7% di Azione e del 6,4% di altre liste con Calenda”. Alto comunque il tasso degli astensionisti con ancora il 47,6% di cittadini che deve decidere chi votare.

La Dire nella stessa consultazione ha profilato anche il gradimento del governo: l’esecutivo di Mario Draghi è al 55% di apprezzamento, in crescita di quasi 2 punti percentuali. Numeri anche sul gradimento dei leader: “Mario Draghi balza al 65% (+2,7 sull'ultima settimana); Giorgia Meloni al 43,8 (+0,1); Giuseppe Conte al 38,9% (+1,1); Matteo Salvini al 32,3% (+0,1); Enrico Letta al 30,1% (+0,4); Silvio Berlusconi al 29,5% (+0,1); Roberto Speranza al 24% (-0,1); Carlo Calenda stabile al 18,8%; Emma Bonino al 18,6 (-0,2); Matteo Renzi al 9,8% (-0,2)”.