Elezioni, il sondaggio: Michetti in vantaggio, poi partita a tre Gualtieri-Raggi-Calenda

Due mesi al voto d'autunno e la partita per il Campidoglio appare oggi del tutto aperta: è quanto emerge dal sondaggio realizzato per RomaToday dall’Istituto Demopolis.

Oggi al voto

Se si votasse oggi, il candidato del Centro Destra Enrico Michetti sarebbe in vantaggio con una forbice tra il 29 ed il 35%. Molto ravvicinati gli altri 3 principali competitor che si contenderanno l’accesso al ballottaggio: al secondo posto, fra il 21 ed il 27%, Roberto Gualtieri, candidato del PD e di tutto il Centro Sinistra, oggi in lieve vantaggio sulla Sindaca uscente del M5S Virginia Raggi (18-24%) e su Carlo Calenda (17-23%).

Spiega l'Istituto Demopolis: "Per il momento, grazie al peso delle coalizioni che li supportano, Michetti e Gualtieri appaiono avanti, ma va ricordato che il 38% dei cittadini intervistati afferma di non avere ancora compiuto una scelta: in assenza delle liste per il Consiglio Comunale, il quadro delle intenzioni di voto fotografato oggi è ancora incerto e destinato ad evolversi nelle prossime settimane". "La sfida elettorale appare oggi molto aperta: è un consenso ancora molto fluido ed incerto – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – quello che emerge dal sondaggio sul voto nella Capitale. Gli umori e la motivazione al voto dei romani, così come la campagna elettorale per la conquista degli indecisi e dei potenziali astensionisti incideranno in modo determinante sull’esito del voto di ottobre".

Di chi si fidano i romani?

Chiamati a pronunciarsi sulla loro fiducia nei potenziali futuri inquilini del Campidoglio, il 35% afferma di fidarsi di Calenda, il 33% di Michetti. Leggermente staccati, rispettivamente al 31 e 30%, Raggi e Gualtieri.

I ballottaggi: Raggi perde sempre

Il sondaggio Demopolis - RomaToday ha realizzato anche una simulazione sui diversi possibili incroci di un ballottaggio che si profila certo. "Si tratta", spiega Demopolis, "ancor di più in questo caso, di scenari destinati a mutare nel momento in cui gli elettori si troveranno di fronte ad una scelta definita dall’esito del primo turno. Ad oggi, comunque, sarebbe un testa a testa una possibile sfida Gualtieri-Michetti. Carlo Calenda, con proporzioni diverse, si aggiudicherebbe invece il ballottaggio contro i 3 possibili competitor. Il candidato del Centro Destra supererebbe al secondo turno la Sindaca uscente. Più incerta sarebbe una eventuale sfida Raggi-Gualtieri, con il candidato del PD in lieve vantaggio". Virginia Raggi invece, se appare in partita per raggiungere il secondo turno, al ballottaggio è perdente con tutti.

Le priorità per i romani

In conclusione, l’Istituto Demopolis ha chiesto ai romani di indicare le priorità di azione per la prossima Amministrazione della Città. I trasporti pubblici locali, indicati dal 70%, sono al primo posto nell’agenda dei cittadini per il nuovo Sindaco. Sul podio anche la richiesta di interventi per il traffico e la mobilità urbana e per la manutenzione delle strade. Al quarto posto l’attenzione alle periferie.

Nota informativa

Il sondaggio è stato condotto dall’Istituto Demopolis dal 23 al 26 luglio, per il gruppo editoriale Citynews, con metodologia cawi su un campione stratificato di 6.812 cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Roma, lettori di RomaToday. Al campione di rispondenti è stata applicata una ponderazione sulle variabili di quota in relazione al genere, alla fascia di età ed all’area di residenza. Approfondimenti su www.demopolis.it