Comunali 2021, il sondaggio: Bertolaso in testa, lo tallona Calenda. Raggi ferma al 15%

Chi voteresti come sindaco di Roma? Il 44% degli elettori del campione sceglierebbe Guido Bertolaso, proposto da Silvio Berlusconi come candidato per la coalizione di centrodestra, il 41% mettere la x sul nome di Carlo Calenda, il 15% confermerebbe la sindaca Virginia Raggi. Non si esprime il 48% degli intervistati. È il risultato del sondaggio di Index Research per il programma Piazza Pulita, ieri sera in onda su La7.

La rivelazione è stata mostrata dal conduttore Corrado Formigli durante un'intervista a Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo economico, fondatore e leader di Azione. "Mi piacerebbe una sfida con Bertolaso, ha affrontato molto emergenze, anche se Roma non è solo quello" risponde alla domanda su un possibile testa testa con l'ex capo della Protezione civile. Che comunque, lo precisiamo, non ha mai ufficializzato alcuna candidatura. Si tratta di una proposta avanzata da Silvio Berlusconi durante un vertice con i leader Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Calenda invece è ufficialmente candidato dallo scorsa fine settimana. L'ex ministro ha chiesto l'appoggio del Partito democratico, ora spaccato tra chi lo sosterrebbe senza se e senza ma e chi invece non ha nascosto la propria ostilità a un'autoinvestitura definita "arrogante", invitando il candidato a partecipare alle primarie. Passaggio che Calenda non esclude salvo ripetere l'impossibilità di chiamare gli elettori ai gazebo con in corso la seconda ondata di contagi da coronavirus. Sempre che poi non spunti nel frattempo un nome gradito anche al M5s e i dem non riescano alla fine ad accordarsi con i grillini scalzando la Raggi. Insomma, un nodo tutto da sciogliere con Calenda che intanto cerca la sponda di Zingaretti: "L'ho chiamato il 12 ottobre per vederci e parlare, sto ancora aspettando".