Elezioni Roma, il sondaggio: Michetti è candidato forte per il centrodestra. Bene Gualtieri, male Raggi

Nel giorno in cui il centrodestra torna a riunirsi per discutere delle candidature alle amministrative, arriva un sondaggio che dà forza alla possibile candidatura di Enrico Michetti. Colpisce infatti il risultato del sondaggio Tecnè-AdnKronos: non solo il centrodestra è competitivo a Roma, ma con Enrico Michetti – candidato non solo non ufficiale ma nemmeno ancora annunciato – il fronte conservatore avrebbe le carte per infliggere una sconfitta al centrosinistra.

Il noto speaker radiofonico e docente di diritto con una lunga esperienza nei Tribunali amministrativo potrebbe essere l’uomo giusto su cui chiudere l’accordo fra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia: secondo la rilevazione è piazzato al 35%, ben posizionato rispetto alla forchetta di Roberto Gualtieri che viaggia fra il 32 e il 37% e che, in uno scontro diretto, avrebbe la peggio.

Male Raggi, Gualtieri al ballottaggio

Gli altri nomi pesati dal sondaggio comprendono i volti già noti: Virginia Raggi oscilla tra il 18 e il 20%, Carlo Calenda rimane indietro al 14-15%. Buone notizie, come dicevamo, per il centrodestra: una prima possibile sfidante per il fronte moderato, Giulia Bongiorno, è data al 33%, mentre Michetti è appunto al 35%.

Michetti può crescere ancora

In entrambi i casi piange l’ex titolare del MEF. “Con Michetti in campo, Gualtieri si fermerebbe al 33%, con Bongiorno al 32%. Tutte le altre combinazioni analizzate dalla rilevazione danno vincente il candidato del Pd”, si legge nel “Rapporto Roma, verso le elezioni comunali”. Non solo: appena il 54% della cittadinanza conosce Michetti, segno che le percentuali potrebbero ancora migliorare.

Raggi bocciata

“La sindaca uscente Virginia Raggi gode, ovviamente, di un livello di conoscenza molto alto, al 95%. Per lei il 24% di giudizi positivi e 76% negativi”, scrivono gli statistici di Tecnè. Carlo Calenda, invece, “raggiunge l'83% di conoscenza, con il 32% di giudizi positivi e il 68% negativi”.



Il tasso di astenuti e incerti sarebbe intanto ancora molto significativo, al 44%. Altri scenari, meno favorevoli per il centrodestra, coinvolgono candidati il cui nome è già circolato: “Nel caso si candidi Fabio Rampelli il risultato è a favore di Gualtieri, con il 36%. A seguire, appunto, Rampelli al 29%, Raggi al 20%”.

La sfida Michetti Gualtieri sui territori

Per l’ipotesi che si prospetta più solida per il centrodestra, ovvero la sfida Michetti – Gualtieri, sono disponibili anche i disaggregati: “Nel dettaglio, Michetti registra il 40% a Roma sud; il 38% a Roma est; il 37% a Roma ovest; il 33% a Roma centro; il 28% a Roma nord. Gualtieri il 38% a Roma centro; il 36% a Roma ovest; il 33% a Roma sud; il 29% a Roma est; il 27% a Roma nord. Raggi si attesta al 29% a Roma nord; al 22% a Roma est; al 14% a Roma sud; al 13% sia a Roma centro che a Roma ovest; Calenda al 16% a Roma nord e Roma centro; al 14% a Roma ovest; al 13% a Roma sud; all'11% a Roma est”.