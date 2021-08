Sinistra Civica Ecologista, decisi i quattro nomi che guideranno la lista

Con gli esiti del direttivo di Articolo 1 Roma che si è tenuto venerdì 27 settembre la quadra è trovata: la rappresentante dei bersaniani in Sinistra Civica Ecologista sarà, come da annunci, Roberta Agostini. Già parlamentare e già consigliera comunale del PDS in Campidoglio, è sorella di Riccardo Agostini, già consigliere regionale del Lazio con Liberi e Uguali e dirigente regionale di Articolo 1. Con la Agostini i quattro capolista di Sinistra Civica Ecologista sono definiti: Liberare Roma schiera per il Comune Alessandro Luparelli, attivista del CSOA Spartaco e di Cinecittà Bene Comune. Sinistra Italiana candida Marilena Grassadonia, già presidente delle Famiglie Arcobaleno e attivista della comunità LGBT+. Sinistra x Roma punta su Giuseppe Libutti, avvocato molto attivo sui temi delle occupazioni e della delibera 140 sugli spazi occupati; forte anche la presenza del movimento animalista nella delegazione del movimento di Stefano Fassina.

Roma Today ha già dato conto anche della candidatura dell'ambientalista Paola Balducci, a rinforzare il profilo ecosocialista della lista: vicina a Paolo Cento e Loredana de Petris, è uno dei nomi forti della delegazione di Sinistra Italiana. I quattro capidelegazione della lista ovviamente andranno, sui vari territori, in ticket variabili: uno degli accordi di cui più si è parlato è quello fra Luparelli e Agostini, ma non è l'unico patto che Sinistra Civica Ecologista vedrà assestato. La partner principale di Luparelli sarà infatti Michela Cicculli, attivista di Lucha y Siesta e assessora della giunta di Amedeo Ciaccheri che sarà candidata in comune e andrà in coppia con l'attivista di Cinecittà nei territori forti per la lista rosa (VII e VIII Municipio). Per Liberare Roma correrà anche Michelangelo Ricci, giovane animatore di 4Hopes4Rome.

Articolo 1 punterà su una delegazione composita, con giornalisti Rai, attivisti di partito, esponenti della società civile; tireranno la volata, ma non saranno candidati, esponenti del Movimento Giovanile della Sinistra. Sinistra x Roma propone, oltre a Libutti, Floriana d'Elia, storica collaboratrice di Stefano Fassina che andrà in coppia con Libutti su tutta Roma; ancora Giulio Arrigo, violinista del Teatro dell'Opera e il prof Gianluca Ruggeri del Conservatorio di Santa Cecilia; Franco Lufrani, infermiere dello Spallanzani, più esponenti d Farmacap, di Alitalia, di Roma Multiservizi e del Partito Animalista. Già partita la campagna elettorale di Maurizio Carrozzi, dirigente di Sinistra Italiana che sarà candidato al comune.