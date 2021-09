Elezioni Roma, i sindaci europei a sostegno di Gualtieri: ecco la clip con i messaggi di incoraggiamento

Da Parigi a Bruxelles, passando per Budapest, Siviglia e Lisbona i primi cittadini esprimono sostegno al candidato Pd nella corsa per il Campidoglio

La campagna elettorale per il Campidoglio rompe i confini e arriva in Europa. Addirittura undici figure istituzionali di sette differenti paesi del continente hanno fatto il loro "endorsement" a favore di Roberto Gualtieri, candidato del Centrosinistra alle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre.

In una clip intervengono la prima cittadina di Parigi e probabile candidata alle presidenziali francesi Anne Hidalgo, il sindaco di Budapest e principale oppositore di Orban, Gergely Karàcsony, il vicepresidente del parlamento ungherese ed ex Ministro della Cultura ed ex presidente del Partito Socialista Ungherese Istvàn Hiller, la sindaca di Barcellona Ada Colau, già a Roma lo scorso 2 settembre per sostenere l'apertura della campagna di Gualtieri, il sindaco di Bruxelles Philippe Close, quello di Lisbona Fernando Medina, il sindaco e governatore di Vienna Michael Ludwig, la sindaca di Nantes Johanna Roland, il sindaco di Lipsia e presidente dell'associazione delle città tedesche Burkhard Jung, Juan Espadas sindaco di Siviglia, Antonio Rodriguez Osuna primo cittadino di Merida, cittadina dell'Estremadura definita la Roma spagnola per i siti archeologici e i monumenti che la legano alla Città Eterna.

"Caro Roberto - il messaggio di Hidago da Parigi - spero veramente che tu vinca, questa città ti sostiene". Il sindaco di Budapest si augura "di poter lavorare presto insieme a Gualtieri sindaco, per un'Europa più verde e giusta". Colau già la scorsa settimana aveva espresso la convinzione "che Roberto Gualtieri sia il sindaco giusto per Roma e mi auguro di poterci lavorare insieme". "Rilanciamo la Capitale insieme", il messaggio del sindaco della capitale belga, Philippe Close. Ludwig, sindaco socialdemocratico di Vienna, sottolinea "l'importanza della vittoria di Roberto Gualtieri a Roma". "Caro compagno, ti auguro un grande successo per questa campagna elettorale" è il saluto di Espadas, primo cittadino di Siviglia.