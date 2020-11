Comunali 2021, Salvini apre a Bertolaso candidato sindaco: "Dinamico e concreto, mi piace"

"Lo trovo dinamico, concreto, un uomo del fare". A Matteo Salvini la figura di Guido Bertolaso come possibile candidato sindaco di Roma "piace molto". Quasi un endorsement quello che arriva dal leader della Lega intervistato a Porta a Porta.

"Ho avuto modo di confrontarmi con Bertolaso in Lombardia durante l'emergenza Covid" spiega "ed è una persona molto concreta, un uomo del fare. È una figura che mi piace molto". "Non ho motivi per sponsorizzare questo o quello" come candidato ma, ricorda, Bertolaso "ha gestito il Giubileo e già conosce la città".

L'ex capo della Protezione civile, lo ricordiamo, è stato proposto da Forza Italia. Silvio Berlusconi, proprio come nel 2016 durante le ultime elezioni romane, ha fatto il suo nome come papabile candidato sindaco alle comunali 2021 durante un primo incontro con gli altri due leader di colazione, Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

La provenienza dalla società civile corrisponderebbe al profilo gradito anche alla Lega, che fin da subito ha chiarito di preferire un nome non legato a partiti politici. Cosa che invece non convince affatto Fratelli d'Italia che sul totonomi vorrebbe l'ultima parola, rivendicando il peso del partito in coalizione. Su Roma infatti FdI è radicato più che altrove. Vanta una struttura dirigenziale territoriale frutto di anni di attività politica. Aspetto che non possono vantare né Forza Italia né i salviniani. La leader Meloni ha detto che "il nome verrà ufficializzato entro dicembre". E nella sua rosa sono di politici di professione i nomi da considerare. Primo fra tutti quello del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli.