Mercati rionali e farmer’s market: la ricetta di Gualtieri per valorizzare l’agricoltura di Roma

Roma è la città più verde d’Europa. Ma è anche il più esteso comune agricolo del continente. In percentuale infatti destina all’agricoltura oltre 565milioni di metri quadrati, vale a dire il 43,9% della superficie comunale.

La vocazione agricola

Sia in termini assoluti che in percentuale i dati confermano quale sia la vocazione della Capitale. “Roma è il più grande comune agricolo d’Italia - ha sottolineato Roberto Gualtieri, candidato sindaco di centrosinistra - una ricchezza che non tutti conoscono e che va valorizzata, perché anche su questo si può costruire la Capitale di domani”.

Una risorsa economica

“Questa dimensione agricola, dove la campagna si intreccia con la città - ha rimarcato Gualtieri - è una grandissima risorsa economica, con le sue 48.000 aziende, ed è una realtà antica ma al tempo stesso moderna”.Un patrimonio vasto in parte detenuto anche da Roma Capitale che, in città, dispone infatti di due storiche aziende agricole, vale a dire la “Tenuta del Cavaliere” e “Castel di Guido” che con i suoi 2mila ettari è una delle aziende più grandi d’Europa e che, in un passato non troppo lontano, dava lavoro a 120 persone.

Come sostenere l'agricoltura

E’ un asset strategico l’agricoltura per la Capitale? Gualtieri non entra nel merito ma si dichiara convinto del fatto che sia necessario investire sul settore. Come? “Proponiamo di aumentare i Farmer's market, di sostenere i mercati rionali, valorizzando i marchi di qualità prodotti a Roma, e di integrare tutto questo nel quadro di altre politiche, come ad esempio la mobilità dolce”. Obiettivi da sviluppare “per fare di Roma una città moderna, innovativa, digitale e al tempo stesso verde e in simbiosi con la natura”.