Primarie Centrosinitra, Gualtieri al voto: "Oggi è una bellissima giornata di Democrazia"

Poco dopo le 11:30 Roberto Gualtieri, candidato alle primarie della coalizione del centro sinistra a Sindaco di Roma, ha votato al seggio di piazza di Donna Olimpia 5: "Tornare a votare, nelle piazze e nelle strade di Roma, grazie al lavoro di oltre 1000 volontari, in mezzo ai sorrisi di tantissime persone e alla loro grandissima voglia di partecipare. Oggi è una bellissima giornata di Democrazia".

Dopo il voto Gualtieri si è trattenuto per uno scambio di battute, la prima sulla soglia dei 50mila votanti: "La soglia è la partecipazione più larga possibile. - ha detto - Facciamo queste primarie nelle condizioni possibili: è caldo, è fine giugno, c'è la partita dell'Italia ma questo rende ancora più straordinaria la partecipazione di decine di migliaia di romane e romani che stanno votando. Io faccio un appello: si voto fino alle 9, votate per chi volete ma votate". "E' bellissimo vedere tante romane e romani che vengono a votare anche perchè veniamo da mesi difficili, siamo stati distanti ed è bello ritrovarsi in presenza, uniti ai seggi in una grande comunità di democratici e progressisti che si riunisce per partecipare. Da domani al lavoro per Roma perchè Roma merita di più".