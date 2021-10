VIDEO | Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma. La grande festa del centrosinistra

“Sarò il sindaco di tutti”. Roberto Gualtieri si porta dietro da Portonaccio, sede del suo comitato, un pensiero che anima queste prime ora da sindaco della Capitale. La grande festa a piazza Santi Apostoli, a pochi passi da quello che sarà il suo ufficio per i prossimi cinque anni. Accanto a lui, il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, i neo eletti consiglieri comunali e i presidenti di municipio.

“Una grande vittoria: unito il centrosinistra può vincere - dice Gualtieri dal palco -. Sento la responsabilità del lavoro da fare, ma abbiamo costruito un programma importante per la città che eseguiremo. Tutti insieme possiamo aprire una nuova stagione per Roma”. I ringraziamenti alla famiglia, ma soprattutto a chi ha contribuito alla sua vittoria: “I tanti giovani volontari che non si sono mai fermati. Grazie”.