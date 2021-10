Il centrosinistra festeggia Roberto Gualtieri

Scroscio di applausi nel comitato elettorale di via di Portonaccio 23, abbracci, incoraggiamenti ed esultanza generale per Roberto Gualtieri, nuovo sindaco di Roma, eletto col 60%. Attorno a lui festeggia tutto il centrosinistra romano, a partire da Nicola Zingaretti, il presidente della Regione Lazio che ha abbracciato il candidato dopo i primi exit poll. “Bravo Roberto Gualtieri, sarai un grande Sindaco! Bravi tutti, ora Roma”, ha così esultato Zingaretti via social.

"Abbiamo fatto una grande campagna elettorale, siamo davvero contenti", è intervenuta Beatrice Lorenzin, presidente del Comitato elettorale Gualtieri sindaco.

Poche parole dal profilo di Enrico Letta, Segretario del Partito Democratico, fermo a poche ore prima della vittoria. “In attesa; trepidazione. #elezioniamministrative2021”, si legge sui suoi social. “Competenza e Capacità! #RomaRiparte con Roberto Gualtieri #oraRoma”, ha così commentato la vittoria anche Bruno Astorre, segretario regionale del Pd Lazio.

“Che fantastica giornata”, laconico anche Andrea Orfini. “Evviva!!! Complimenti a Roberto Gualtieri nuovo sindaco di #roma! Ora finalmente #romarinasce!”, esulta invece Sabrina Alfonsi, candidata al bis come presidente al I Municipio di Roma, nonché miss preferenze al primo ballottaggio del 3 e 4 ottobre.

Chiamata alle armi da Andrea Casu, già vittorioso dalle elezioni suppletive al collegio di Primavalle. “Alle 18 tutte e tutti a Piazza Santi Apostoli con Roberto Gualtieri Sindaco di Roma! #GualtieriSindaco #OraRoma”, scrive il deputato su Twitter.

“Un segnale politico importante, che ripaga la fatica e la tenacia di tante e tanti, a partire dal nostro segretario Enrico Letta. - Lo scrive in un post su Facebook la senatrice Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Pd - A partire da Roma, per la quale in questo momento batte il mio cuore: in Roberto Gualtieri scoprirà un grande Sindaco, e l'amministrazione di qualità che merita. Adesso al lavoro con serietà e passione".

Gualtieri allotana sovranismi, riavvicina il centrosinistra

Il successo di Gualtieri, per molti politici Pd è nell'aver sventato poi un'ondata sovranista. “Slogan e ricette sovraniste sono stati sgonfiati e bocciati dagli elettori. Ora avanti anche in Parlamento senza esitazioni con battaglie che il Paese attende da decenni”, ha così fatto eco via twitter il deputato della commissione giustizia Alessandro Zan.

"Complimenti a Roberto Gualtieri. E' il Pd e il centrosinistra il partito dei sindaci ed ha un grande coach come Enrico Letta. Dopo Roma e Torino, aspettiamo i dati delle altre città", così il coordinatore dei sindaci Pd, Matteo Ricci, su twitter.

Una vittoria a Roma, ma dallo stampo europeista, che richiama perciò il Pd Paolo Gentiloni, commissario Ue. "Roma si merita un buon Sindaco. Ora Roberto Gualtieri. A new major is coming Rome", via twitter.