VIDEO | Roberto Gualtieri canta 'Bella ciao' alla Festa dell'Unità

L'atmosfera di famiglia della festa dell'Unità, l'estate romana, il richiamo dell'amata chitarra. Impossibile per Roberto Gualtieri sottrarsi, nella serata di ieri, alla richiesta di quanti erano accorsi per assistere alla sua intervista sul palco della festa dell'Unità. Intervistato da Giovanna Vitale di Repubblica, alla fine del confronto la richiesta è stata spontanea: "Canta Bella Ciao". E lui non si è sottratto.

Chitarra alla mano ha intonato Bella Ciao, cantata insieme ai "compagni" accorsi a Testaccio. Ecco le immagini della perfomance.