Roberto Gualtieri si candida: "Mi metto a disposizione di Roma, con umiltà e orgoglio"

Le tessere del puzzle si incastrano, una dopo l'altra. Conte blinda Virginia Raggi e spinge per la prosecuzione fino a fine legislatura dell'alleanza pentadem in Regione Lazio, bloccando di fatto la candidatura a sindaco di Nicola Zingaretti. Le assessore grilline in regione, Lombardi e Corrado, parlano di ripercussioni in caso di candidatura di Zingaretti, mettendo di fatto in campo lo scenario del no alla discesa in campo del governatore.

Così, pronto da tempo, Roberto Gualtieri, ex ministro dell'Economia rompe gli indugi e annuncia la sua partecipazione alle primarie: "Mi metto a disposizione di Roma, con umiltà e orgoglio. Partecipo alle primarie del 20 giugno. Costruiamo insieme il futuro della nostra città: io ci sono!".

Sarà lui l'uomo forte del PD che parteciperà alle consultazioni primarie, diventando di fatto il favorito per il 20 giugno, data dei gazebo. Oltre a lui già in corsa ci sono Giovanni Caudo, Tobia Zevi, Paolo Ciani. Probabile anche la candidatura di Monica Cirinnà. Riflessioni in corso, come annunciato a RomaToday, anche da parte di Rossella Muroni.

A stretto giro, il segretario del Pd Enrico Letta ha rilanciato su twitter l'annuncio della candidatura di Roberto Gualtieri. Sopra il post dell'ex ministro, Letta piazza gli emoticon che mostrano i bicipiti, accanto al nome del candidato: forza Roberto!