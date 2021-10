Elezioni Roma, code per ritirare la tessera elettorale

Romani in fila agli uffici di via Petroselli alla vigilia delle elezioni comunali. A poche ore dall’apertura dei seggi, tanti gli elettori che si stanno recando presso gli uffici anagrafici del Comune per ritirare la nuova tessera elettorale, necessaria per esercitare il proprio diritto al voto insieme al documento di riconoscimento. [i documenti necessari].

Da giorni lunghe code agli uffici anagrafici di via Petroselli con cittadini romani che non hanno ricevuto la tessera elettorale a casa o che l’hanno smarrita. Tra questi anche coloro che hanno la tessera elettorale completa, senza spazio necessario per l’apposizione di un nuovo timbro.

Gli uffici, anche le sedi municipali – qui elenco e orari di apertura – rimarranno aperte per l’intero periodo elettorale, quindi anche nelle giornate di domenica e lunedì fino a chiusura dei seggi.



Intanto, si alimenta la polemica politica intorno alle lunghe code che dalle prime ore del mattino di sabato si sono create agli ingressi degli uffici di via Petroselli. "Si tratta per lo più di cittadini e cittadine che hanno effettuato il cambio di residenza negli ultimi mesi. Sono migliaia le persone che, a pochissime ore dal voto per le comunali, si trovano in queste condizioni. È necessario che la sindaca Virginia Raggi prenda tutte le misure del caso, attivando una task force nei municipi, allo scopo di garantire un diritto, fondamentale e costituzionalmente garantito. Quello che sta accadendo non succede neppure nei paesi del terzo mondo" hanno commentato Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio e capolista per “Roma Futura” e Mauro Caliste, candidato alla presidenza del Municipio V per il centrosinistra.