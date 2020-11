Comunali 2021, Renzi: "Raggi un fallimento. Prossima amministrazione non potrà che migliorare"

"Gli anni di Raggi? Semplicemente sono stati fallimentari". Così Matteo Renzi commenta la situazione romana e le future elezioni comunali nel suo intervento di apertura della terza assemblea nazionale di Italia Viva che si è tenuta nella Capitale.

"Dopo la peste Firenze ha conosciuto il Rinascimento. Dopo grandi momenti di crisi le città sono rifiorite. Io credo che questo sia il tempo per Roma, io credo che questo sia il decennio per Roma" continua l'ex segretario dem. "Io scommetto su Roma, intanto perchè penso che come amministrazione comunale non potremo che migliorare". Ma guai solo a pensare a un accordo con il M5s che preveda Raggi come candidata sindaco. "Se qualcuno pensa che siccome siamo al Governo con il M5s possiamo fare un accordo con Raggi gli dico che non esiste questa ipotesi. Con tutto il rispetto per il sindaco, a cui auguriamo una pronta guarigione dal Covid, noi non saremo mai in una coalizione che preveda Virginia Raggi sindaco".

Un'ipotesi che in realtà lo stesso Partito democratico ha sempre escluso, pur non escludendo però un accordo con i Cinque Stelle in caso si opti per altri nomi possibili e condivisi dalle parti. Un nodo ancora da sciogliere dove molto dipende dal sostegno che gli stessi grillini danno a Raggi. Gli ultimi interventi dell'ex capo politico, ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, non fanno ben sperare. "Anche a Roma abbiamo il dovere di costruire una coalizione" ha detto intervistato alla festa del quotidiano Il Foglio. E ancora al giornale Tpi: "Se guardo i nomi che ci sono in giro, la candidatura di Raggi è molto probabile". Non proprio una motivazione che suona come endorsement convinto alla sindaca.