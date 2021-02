Comunali 2021, Raggi: "La base M5s voti la mia candidatura. Basta ambiguità"

La sindaca cerca conferme tra gli attivisti grillini e, dopo mesi di polemiche interne per il mancato confronto sulla sua candidatura, invita al voto on line

"È il momento che la base M5S si esprima sulla mia candidatura a Roma. Credo che, a poco più di tre mesi dal voto, sia un atto dovuto soprattutto nei confronti dei cittadini". Così la sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook dà il via libera a un voto che confermi una volta per tutte la sua candidatura bis al Campidoglio.

Annunciata lo scorso agosto e oggetto di proteste interne che hanno finito per lacerare profondamente lo stesso Movimento romano proprio per il mancato confronto con la base, oggi, "finalmente" diranno in molti, è la stessa prima cittadina a invitare al voto on line sulla piattaforma Rousseau.

"Si dia voce alla base" scrive ancora la grillina. "Intendiamoci: no a formule arzigogolate ma un voto netto sulla mia candidatura a Roma. Gli strumenti ci sono. La scelta alle persone". Un invito che arriva non senza polemiche.

"Siamo tutti ormai stanchi dei giochetti da vecchia politica - scrive sempre sui social - lo scorso anno, mi sono candidata in piena trasparenza. Vorrei la stessa chiarezza da parte di tutti e non leggere retroscena o assistere, come avviene ormai da anni, a trame di potere volte a isolare chi è scomodo... Il mio pensiero va anche a Giuseppe Conte che stimo. Lo ripeto: basta ambiguità. Se qualcuno ha altri piani sulla città, lo dica apertamente".

Qui il riferimento va ad alcuni retroscena usciti sui giornali in merito a presunte telefonate che l'ex premier avrebbe fatto a Raggi per convincerla a fare marcia indietro, dando spazio all'ex ministro Roberto Gualtieri come possibile candidato (ancora comunque non confermato neanche per il solo centrosinistra) di una nuova alleanza M5s-Pd da ripetersi in Campidoglio.

E subito arrivano i primi commenti alle dichiarazioni della sindaca. "Opportuna, tempestiva, altruista...", sono le parole ovviamente ironiche rilasciate all'Adnkronos da Roberta Lombardi, capogruppo M5S in Regione Lazio e membro del Comitato di garanzia 5 Stelle. È noto che tra le due, Raggi e Lombardi, non corra buon sangue.