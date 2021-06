VIDEO | Elezioni Roma, Raggi su Conte: "Con lui possiamo fare una bella campagna elettorale"

“Con Conte possiamo fare una buona campagna elettorale e tornare a vincere in questa città”. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, risponde così ai giornalisti che, a margine di un’iniziativa a San Basilio, le chiedono un commento sull’ultima “uscita” del leader del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte.

Ennesimo appoggio alla prima cittadina della capitale, ma anche un “appello” all’elettorato del Partito democratico nel “votare Raggi in caso di ballottaggio”. Ma Raggi riesce a "driblare" la domanda, soprattutto a non citare mai il Pd nella sua risposta. Mentre sulla zona bianca in cui il Lazio si trova da oggi, lunedì 14 giugno: "Roma sia il volano per il Paese".