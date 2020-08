Raggi annuncia il bis ma l'ultima parola spetta a Rousseau. Rottura col Pd: "Roma merita di più"

La riserva alla fine è stata sciolta. Dopo settimane di rumors e voci solo ufficiose, la sindaca Virginia Raggi ha annunciato la corsa a sindaco di Roma per la seconda volta. Lo ha fatto dando la comunicazione ai suoi durante una riunione di maggioranza in videoconferenza e subito incassando il plauso dei fedelissimi: "Impediamo a quelli di prima di tornare a banchettare su una tavola che noi abbiamo apparecchiato". Una fuga in avanti quella di Virginia, sia sulle opposizioni (sinistra e destra non hanno ancora un candidato) che sullo stesso M5s, chiamato ancora a decidere sulla famosa regola dei due mandati.

Senza una deroga che valga almeno per i sindaci, Raggi sulla carta non può candidarsi. Intanto però la sindaca ha giocato d'anticipo, assicurandosi una serie di via libera importanti dentro il Movimento e una corte di sostenitori che da tempo lavora per lei. Tra i suoi più fermi supporter l'ex consigliere del Comune di Bologna, attivista della prima ora ed ex socio di Rousseau Max Bugani, nello staff del Campidoglio, e Alessandro Di Battista che in più occasioni ha già lodato l'operato della sindaca definendola addirittura "fantastica". Lo stesso Beppe Grillo si sarebbe convinto a darle il suo appoggio. Ricordiamo lo scritto in romanesco pubblicato sul Blog delle Stelle dove diceva, nella sostanza, "Virgì, Roma non ti merita".

Il terzo mandato

E poi ci sono i big parlamentari. Da Vito Crimi a Luigi Di Maio a Paola Taverna a Roberto Fico. Dai nemici storici vicini all'ala della consigliera regionale, ex deputata, Roberta Lombardi, a quelli rimasti fuori dal dibattito ma non certo tifosi di Raggi, le voci contrarie e polemiche ora sembrano silenziarsi. Da una parte confinare Raggi a Roma, per chi non la ama, è meglio che ritrovarsela a occupare qualche posto di rilievo nel Movimento nazionale. Anche perché vincere nella Capitale sarà un'impresa ardua davvero. Ma soprattutto in ballo, con la ricandidatura di Raggi, c'è l'abbattimento di un capo saldo del Movimento Cinque Stelle che fa comodo a molti se non a tutti coloro che puntano a un altro giro in Parlamento: la regola dei due mandati elettorali dopo i quali nessuno è più candidabile. È su questo che si gioca l'intera partita.

Deciderà Rousseau

In parte già modificata e cancellata per i consiglieri comunali da Luigi Di Maio quando era leader dei pentastellati, con il cosiddetto "mandato zero", ora si punta a eliminare del tutto la regola. Anche perché altrimenti Virginia Raggi, da Statuto del Movimento, non sarebbe candidabile. Tra i più ostici a un suo smantellamento c'è Davide Casaleggio, più propenso al compromesso di cancellarla sì ma solo per i sindaci. Una via di mezzo che farebbe comodo comunque anche a deputati e senatori: sarebbe in ogni caso un precedente da evocare in un'ulteriore battaglia sul tema che riguardi anche i parlamentari. Da portare avanti magari in occasione degli Stati Generali del Movimento previsti in autunno. A decidere comunque sulla cancellazione della sacra regola saranno gli iscritti sulla piattaforma Rousseau. L'ultima parola, come da diktat grillino, spetterà "al web".

La rottura con il Pd

Intanto però Raggi mette le mani avanti, scende in campo andando a occupare per prima il vuoto dei candidati, con centrosinistra e centrodestra ancora a caccia di nomi spendibili, e fa partire ufficialmente la campagna elettorale. Una ricandidatura che apre un altro importante tema. Cosa farà il Partito democratico? Difficilmente Roma, con la sindaca in campo per il bis, potrà fare da teatro di prova per un'intesa giallorossa che replichi quella nazionale.

Nonostante gli sforzi del segretario dem Nicola Zingaretti, tra i più propensi a un'asse con i grillini anche nella Capitale, che fosse quasi impossibile lavorare insieme se il volto scelto per il bis fosse stato quello di Raggi era chiaro fin da subito. Lo stesso Zingaretti definì a maggio l'ipotesi ricandidatura "una minaccia" per la città. Le strade dei due partiti, salvo sorprese, si divideranno. A confermarlo le parole del vice Andrea Orlando. "La Raggi ha annunciato la sua ricandidatura promuovendo il suo operato" scrive su Twitter. "Nulla di personale ma noi diamo un altro giudizio. Roma merita di più e qualcosa di molto diverso da questi anni. Per questo il Pd lavora per costruire un progetto alternativo". Sulla stessa linea il capogruppo dem in Campidoglio Giulio Pelonzi. "Pessima notizia. Raggi si candida di nuovo a sindaco. Liberiamo Roma da questo incubo. Al lavoro per evitare a Roma altri 5 anni di nulla. #maancheno".