Raggi cerca candidati per il Comune e lancia il contest online

Dalla pagina Facebook la sindaca ha lanciato un appello: due posti nella civica in suo supporto a cittadini che presentino idea per migliorare Roma

Il tempo stringe, le elezioni sono ormai alle porte e i candidati sindaco lavorano alle liste. Mentre all’interno dei partiti è acceso il dibattito su nomi e posizionamenti, per le civiche è in corso il reclutamento di nomi noti, rappresentanti in grado di portare in Comune istanze di intere categorie e soprattutto voti.

La lista civica per Raggi cerca candidati online

Si pesca da associazioni, comitati e realtà socio culturali ben radicate sul territorio, ma anche tra comuni cittadini. A questo scopo Virginia Raggi, sindaca alla ricerca del bis, ha lanciato un contest online: nella lista civica a suo sostegno che affiancherà quella del M5s due candidature saranno riservate “a coloro che vogliono contribuire attivamente” al suo progetto per Roma.

Raggi, un contest online per scegliere i candidati al Comune

“Casting” aperto. Per ambire ad un posto nella lista per il Comune a sostegno di Virginia Raggi occorre compilare un form di adesione online allegando un messaggio, un video o un articolo in cui si racconta la propria idea per migliorare la città e come realizzarla.

“Questa opportunità è rivolta a tutti coloro che hanno i requisiti per candidarsi a Roma. Sceglierò le idee più belle e le integrerò nel nostro programma elettorale. I candidati più meritevoli saranno inseriti in lista e concorreranno al nostro progetto” - il messaggio di Raggi. “Tutti noi dobbiamo e possiamo contribuire al bene delle nostre città con le nostre idee. Ho sempre pensato che l’ascolto sia una risorsa indispensabile e che per cambiare le cose serva l’aiuto di tutti. Si vince in squadra”. Selezioni al via, c’è chi ambirà all’Aula Giulio Cesare passando per un form online.