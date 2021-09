Grillo lancia la Sindaca in versione legionaria: “Avanti con coraggio”

Una tunica bianca, un bracciale d’oro, un elmo, uno scudo ed il viso di Virginia Raggi. Beppe Grillo torna a lanciare la campagna elettorale della sindaca romana. Lo fa con un fotomontaggio in cui, la prima cittadina, è raffigurata come un’antica romana. In vesrione guerriera.

L'incoraggiamento di Beppe Grillo

L’immagine, postata sui canali social del comico genovese, è accompagnata da una frase. “Più in alto voli, tanto più piccoli sembreranno quelli che non possono farlo” ha scritto Grillo, prima di procedere con l’ormai classica esortazione “ Virginia, vai avanti con coraggio!”.

Non è la prima volta che il fondatore del Movimento 5 Stelle scende in campo a sostegno di Raggi. Lo ha fatto in tutti i modi. Soprattutto dal palco, durante i suoi comizi. Ma anche attraverso i mezzi offerti dalla rete. E’ soprattutto quello il terreno su cui Grillo ha costruito il consenso, ed è lì che torna per lanciare la candidatura di Raggi. Con alterne fortune.

Il sonetto pro Raggi

Nell’estate del 2020, attraverso il proprio blog, il comico ha pubblicato un sonetto scritto da Franco Ferrari ed anticipato dal commento “Virgì, Roma non te merita”. Il componimento, una sorta di lettera aperta, aveva creato anche qualche imbarazzo. Raggi veniva infatti invitata a lasciar perdere, “sta gente de fogna” un’espressione che ha suscitato critiche e da cui la stessa sindaca ha poi preso le distanze.

La Raggi guerriera

Più volte Grillo ha descritto la sindaca come una “guerriera”. Una definizione che ricorre nei discorsi ma anche nelle immagini scelte per rappresentarla. Com’è avvenuto quando, per supportarla, è stata raffigurata con le sembianze di Wonder Woman. Erano i giorni delle polemiche sulla discarica di Monte Carnevale e quell’immagine è stata usata dal comico genovese per per rilanciare il post scritto da Raggi contro Zingaretti. Oggi arriva invece la versione della sindaca “legionaria” o “gladiatrice”. Un fotomontaggio che ha il merito, non certo casuale, di scatenare il web e di rafforzare il legame, mai venuto meno, tra il fondatore del Movimento e la sindaca capitolina.