Elezioni comunali, Raggi a cena con il presidente della Samp: “Ferrero? È un valore aggiunto”

Non è passata inosservato il passaggio di Virginia Raggi a Testaccio. Nello storico rione romano la sindaca si è infatti presentata a cena con Massimo Ferrero, il presidente della Sampdoria.

Ferrero un valore aggiunto

L’arrivo insieme dei due, in piena campagna elettorale, ha lasciato supporre il coinvolgimento del patron blucerchiato nella corsa di Raggi al Campidoglio. La stessa sindaca, rispondendo ai cronisti, ha spiegato che “c’è bisogno del supporto di tutti e del Presidente Ferrero che è un valore aggiunto. Ci presentiamo in coalizione con più liste civiche e ce n’è una per gli sportivi: sono gli ‘sportivi per Roma’ che vogliono continuare e implementare quanto abbiamo fatto. Lo sport aumenta la qualità della vita”.

La civica sportiva e la candidatura di Ferrero

Nella lista citata dalla Sindaca, una delle civiche per cui si stanno raccogliendo le firme necessarie alla presentazione, è composta da 39 persone, allenatori, istruttori, atleti e dirigenti sportivi. Ma tra i nomi, al momento, non compare quello del numero uno della società calcistica genovese. D’altra parte, però, il coinvolgimento di Ferrero potrebbe non essere legato alla costituzione di questa civica. A chi gli ha domandato se ha intenzione di candidarsi, Ferrero ha comunque risposto “lo scopriremo presto”.

Il lavoro fatto nel settore sportivo

La sindaca invece ha approfittato dell’attenzione suscitata dalla cena con Ferrero per ricordare il lavoro svolto “sulle palestre scolastiche e sui centri sportivi comunali, luoghi dove nasce lo sport e che vengono frequentati fin da piccoli” ed anche per rimarcare che “durante il Lockdown abbiamo aperto le ville e i parchi comunali apposta per gli sportivi”. Basta per fare di Raggi un punto di riferimento dello sport in città? Per Ferrero la risposta è sembrata essere affermativa.

L'endorsment di Ferrero alla Sindaca

Il patron blucerchiato ha infatti colto l’occasione per lanciare la corsa in Campidoglio dell’attuale Sindaca. “Raggi adora veramente questa città e lo sport. Che facciamo, viene un altro sindaco e disfa tutto? Lo sport è vicino alla sindaca Raggi - ha dichiarato Ferrero - Nessuno ha mai fatto tanto come lei per i ragazzini in mezzo alla strada. L’abbiamo massacrata ma ora va sostenuta. E' un raggio di sole”. Una cena che sa anche di pace: tempo fa Er Viperetta aveva attaccato la sindaca di Roma dicendo: "Signora Raggi questa è una delle 50 buche del parco di Villa borghese lei sa dove si trova? Prima che qualche bambino in bicicletta si faccia male se lei signor Sindaco mi autorizza faccio asfaltare io a mie spese le strade che circondano il Polmone del centro storico".