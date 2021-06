Virginia Raggi, nuova cena elettorale: 200 persone al Tuscolano. Al suo fianco Taverna e Silvestri

Dopo la cena di Ostia e gli aperitivi di Ottavia e Testaccio, prosegue il tour elettorale di Virginia Raggi. Ieri è toccato al Tuscolano ospitare la cena elettorale, facendo registrare il tutto esaurito, con 200 attivisti presenti. Presenti il capogruppo M5S in Campidoglio Giuliano Pacetti e diversi consiglieri, assessori e parlamentari 5 Stelle tra cui Paola Taverna, Federica Daga, Francesco Silvestri.

"Tantissime le persone presenti, che ringrazio per il loro affetto e sostegno", ha detto la sindaca. "Continuità è la parola chiave. Dobbiamo proseguire il lavoro che abbiamo cominciato. In questi cinque anni abbiamo ricostruito la macchina amministrativa, ora dobbiamo farla correre. E noi sappiamo come farla correre. Ho trovato una macchina ferma, senza volante, senza ruote. Adesso è di nuovo pronta a correre e noi sappiamo come guidarla. Non possiamo fermarci. Altrimenti il rischio è che si blocchi tutto".

Durante l'evento è stata consegnata una maglia con Raggi Wonder Woman. A firmarla i sostenitori. Una maglia rilanciata sui social dalla stessa prima cittadina.