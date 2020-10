Virginia Raggi canta "Roma nun fa' la stupida stupida stasera"

Radio Rock 106.6 si è inoltrata negli anfratti del Campidoglio per intercettare la sindaca Virginia Raggi. Per farlo si è servita del karaoke reporter Dejan Cetnikovic che, rispettando il distanziamento sociale, è riuscito nell'impresa di far cantare la prima cittadina.

Coerente la scelta del brano, caduta sul classico di Rugantino “Roma nun fa’ la stupida stasera”, abilmente utilizzato da Raggi per esortare, tra le righe, i romani a rivotarla alle comunali del 2021.

Impossibile per l’inviato di Radio Rock non riservare un commento alle doti canore della sindaca, paragonandone le modulazioni vocali a quelle di Loredana Bertè. Pronta e schermita la risposta di Virginia Raggi: “Ma lei ha una voce pazzesca!”. Il video è stato mostrato ieri in anteprima nel corso di Non è l'Arena di Massimo Giletti. Ospite Matteo Salvini che ha commentato: "A cantare si può imparare, a fare il sindaco no".