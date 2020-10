L'endorsement di Marino per il suo ex assessore: "Alle primarie voterò Caudo"

“Se ci saranno e io sarò in grado di partecipare, alle primarie voterò per Giovanni Caudo”. Dalle colonne de La Stampa l’ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, lancia l’endorsement per quello che fu il suo assessore all’Urbanistica. Un tema, tra lo stadio della Roma ancora nel limbo e la discussa apertura del centro commerciale Maximo, in città cado più che mai.

Primarie sindaco di Roma, Marino: "Voterò Caudo"

“Un uomo che ha la visione urbanistica più completa e ha vissuto e compreso le difficoltà di amministrare Roma” - le ragioni del sostegno di Marino a Caudo che, dopo l’esperienza in Campidoglio, è stato eletto presidente del Municipio III.

Un laboratorio della nuova sinistra romana quello inaugurato a Piazza Sempione da Caudo, arrivato a ricoprire la massima carica del Roma Montesacro dopo aver spaccato il Pd rottamando il renzismo e superando in qualche modo l’idea di coalizione zingarettiana. Per molti è lui l’outsider del centrosinistra nella corsa al Campidoglio.

Caudo, due anni nel Municipio III per studiare da Sindaco

“Con Ignazio abbiamo vissuto un breve ma straordinario periodo alla guida della città in cui sognavamo di cambiare Roma attraverso la serietà, la competenza e progetti di qualità. Le sue parole mi riempiono d’orgoglio. Sono molto contento della fiducia dimostratami: è il segno - ha commentato Caudo - che quando si crede in quel che si fa lavorando con dedizione, professionalità e umiltà la competenza viene sempre riconosciuta”.