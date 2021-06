Primarie Roma, Gualtieri sarà il candidato sindaco del centrosinistra: "Ora tutti uniti per rilanciare Roma"

A un'ora dall'inizio dello spoglio, quando neanche i dati dell'affluenza sono ufficiali, ad ufficializzare la vittoria alle primarie del centrosinistra a Roma di Roberto Gualtieri è il segretario del partito democratico Enrico Letta. Su twitter celebra la vittoria di quella che definisce "la prima scommessa", aggiungendo che le primarie, tanto a Roma quanto a Bologna sono state "un successo di popolo". Quindi la chiamata delle vittorie: "Il successo di Lepore e Gualtieri dimostra che abbiamo avuto ragione a non aver paura a farle perché il popolo di cs è con noi. Avanti!".

La vittoria di Gualtieri era attesa, scontata, già scritta. Meno prevedibile e pronosticato erano invece le percentuali bulgare raccolte. Sin da i primi seggi scrutinati infatti l'ex ministro dell'Economia si è attestato saldamente sopra il 60%, percentuale che ne certifica il gradimento anche oltre il PD, di cui era il candidato unico.

Così, a spoglio delle schede ancora da chiudersi, Gualtieri compare in via dei Cerchi e parla, con mascherina d'ordinanza, da candidato sindaco del centrosinistra: "Oggi è stata una bellissima giornata di democrazia e partecipazione alta. Sono onorato della fiducia che mi è stata accordata. E' una grande responsabilità. Da domani- ha aggiunto parlando dalla Data room in via dei Cerchi- tutti uniti e si lavora per rilanciare Roma. Il messaggio e che c'è una grande voglia di cambiare".

"La grande unità che c'è stata tra tutti noi ha aiutato, c'è stato un clima positivo. Ringrazio tutti gli altri candidati. Siamo una squadra unita, un po' come l'Italia di Roberto Mancini", ha sottolineato l'ex ministro dell'Economia.

Poco prima delle dichiarazioni la telefonata tra il segretario Enrico Letta, e Roberto Gualtieri, candidato a sindaco di Roma. Letta, a quanto si apprende, ha espresso molta soddisfazione sia per la partecipazione che per il risultato che sta emergendo dai seggi delle primarie del centrosinistra.