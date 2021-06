Primarie Roma, tutti i risultati

Gli aggiornamenti in diretta. Il centrosinistra ha allestito la data room in via dei Cerchi

Il centrosinistra sceglie il candidato sindaco e i candidati per le presidenze dei municipi. Dopo una giornata calda in cui la politica di fatto ha sfidato la voglia di mare e la nazionale [qui la cronaca della giornata], dalle 21, ora in cui il centrosinistra ha chiuso i gazebo, inizierà lo spoglio dei voti.

I dati dell'affluenza

Le urne verranno aperte e le schede spogliate nelle sedi del PD. Da qui i dati confluiranno alla Data Room del centrosinistra in via dei Cerchi. Qui ha parlato poco dopo le 21.30 il segretario del PD Roma, Andrea Casu: "Sono in corso le operazioni e stiamo ricevendo i risultati. Dai dati in arrivo posso dire che andiamo verso i 45mila partecipanti tra elettori in presenza e quelli online. A breve saranno ufficiali i dati dell'affluenza e poi i risultati".

Il dato, se confermato, sarebbe sostanzialmente in linea con il risultato del 2016, quando a sfidarsi furono Giachetti e Morassut. Altri tempi invece quelli del 2013, quando per l'elezione di Marino a candidato sindaco, votarono oltre 100.000 persone. L'obiettivo fissato dalla segreteria dem era quello dei 40.000 elettori. Un andamento delle consultazioni che ha spinto il deputato PD, Claudio Mancini, molto vicino a Roberto Gualtieri, a commentare su facebook: "Il successo di partecipazione alle primarie è direttamente proporzionale all'improvviso silenzio di chi ce vò male".

Letta annuncia la vittoria di Gualtieri

Alle 22.09 Enrico Letta, segretario nazionale del Partito Democratico, annuncia su twitter la vittoria di Roberto Gualtieri alle primarie: "Bene! La prima scommessa è vinta. Le primarie a Roma e Bologna sono un successo di popolo e pur in epoca Covid hanno affluenza come preCovid. Il successo di Lepore e Gualtieri dimostra che abbiamo avuto ragione a non aver paura a farle perché il popolo di cs è con noi. Avanti!"

Ad allinearsi a Letta è Paolo Gentiloni che fa gli auguri a Lepore e Gualtieri, definendo i due "candidati forti per Bologna e Roma".

I primi dati

Contemporaneamente all'annuncio di Letta in via dei Cerchi il segretario del PD Roma, Andrea Casu, fornisce i primi dati: "Secondo i primi dati su 20 seggi scrutinati (sono 187 quelli totali) Roberto Gualtieri ha preso 2.646 voti pari al 61,6%, Giovanni Caudo 615 voti pari al 14,3%, Imma Battaglia 327 pari al 7,6%, Paolo Ciani 318 voti pari 7,4%, Stefano Fassina 232 voti pari al 5,4%, Tobia Zevi 113 voti pari al 2,6% e Cristina Grancio 41 voti pari al 1%".

I seggi sinora scrutinati sono così distribuiti: un seggio al I Municipio, due al II, due al III, uno al IV, due al V, due al VI, tre al VII, uno al X, due all'XI, uno al XII, uno al XIV e uno al XV. Una distribuzione omogenea che rende il dato, che rappresenta poco più del 10% del totale, piuttosto attendibile.

Il trend pro Gualtieri viene confermato anche dalla seconda tranche di dati diffusi. Con l'aggiunta di 22 seggi (42 su 187 quindi quelli scrutinati) Gualtieri raccoglie 4690 voti, 62,2%, Caudo 1147 15,1%, Battaglia 546 7,2%, Ciani 479 6,3%, Fassina 381 5%, Zevi 212 2,8%, Grancio 82 1,1%.



In aggiornamento